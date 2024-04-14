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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.04.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:53
2024-04-14T13:53
2024-04-14T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."14 апреля около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации... Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: ПВО около 13:30 уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью