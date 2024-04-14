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Гладков рассказал о временном размещении белгородских детей - РИА Новости, 14.04.2024
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07:13 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/belgorod-1939898584.html
Гладков рассказал о временном размещении белгородских детей
Гладков рассказал о временном размещении белгородских детей - РИА Новости, 14.04.2024
Гладков рассказал о временном размещении белгородских детей
Более 11,5 тысячи детей из приграничных районов Белгородской области находятся в 34 регионах России, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:13
2024-04-14T07:13
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Более 11,5 тысячи детей из приграничных районов Белгородской области находятся в 34 регионах России, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В середине марта он заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Он отмечал, что изначально их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. "На сегодняшний день за пределами региона, а точнее в 34 регионах Российской Федерации, находятся более 11,5 тысячи наших детей", - сказал Гладков. Глава области добавил, что 700 ребят в пятницу прибыли в Псковскую, Кировскую и Костромскую области. "Не устану повторять слова благодарности нашим друзьям и коллегам - главам других регионов, которые принимают, беспокоятся, заботятся, помогают пережить сложный период жизни нашим детям и создают им очень много полезных и правильных событий", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480628.html
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общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о временном размещении белгородских детей

Гладков: более 11,5 тысячи белгородских детей находятся в 34 регионах России

© Фото : правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : правительство Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Более 11,5 тысячи детей из приграничных районов Белгородской области находятся в 34 регионах России, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В середине марта он заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Он отмечал, что изначально их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
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"На сегодняшний день за пределами региона, а точнее в 34 регионах Российской Федерации, находятся более 11,5 тысячи наших детей", - сказал Гладков.
Глава области добавил, что 700 ребят в пятницу прибыли в Псковскую, Кировскую и Костромскую области.
"Не устану повторять слова благодарности нашим друзьям и коллегам - главам других регионов, которые принимают, беспокоятся, заботятся, помогают пережить сложный период жизни нашим детям и создают им очень много полезных и правильных событий", - подчеркнул Гладков.
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