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Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
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02:44 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/bayden-1939879485.html
Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля
Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля
Президент США Джо Байден в соцсети Х заявил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается "непоколебимой". РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:44
2024-04-14T02:44
в мире
израиль
иран
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х заявил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается "непоколебимой". "Я только что встречался со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию об атаке Ирана против Израиля. Наша приверженность безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и его ставленников непоколебима", - написал Байден.
https://ria.ru/20240414/ksir-1939878090.html
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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля

Байден: приверженность США безопасности Израиля остается непоколебимой

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х заявил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается "непоколебимой".
"Я только что встречался со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию об атаке Ирана против Израиля. Наша приверженность безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и его ставленников непоколебима", - написал Байден.
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В миреИзраильИранСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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