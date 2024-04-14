https://ria.ru/20240414/bayden-1939879485.html

Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля

Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля - РИА Новости, 14.04.2024

Байден заявил о приверженности США безопасности Израиля

Президент США Джо Байден в соцсети Х заявил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается "непоколебимой". РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:44

2024-04-14T02:44

2024-04-14T02:44

в мире

израиль

иран

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936094568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a42e6c52ee14a03284f22bd538264f1.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х заявил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается "непоколебимой". "Я только что встречался со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию об атаке Ирана против Израиля. Наша приверженность безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и его ставленников непоколебима", - написал Байден.

https://ria.ru/20240414/ksir-1939878090.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем