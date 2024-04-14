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Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16 - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 14.04.2024 (обновлено: 13:12 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/balitskiy-1939903597.html
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16 - РИА Новости, 14.04.2024
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16
Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:03
2024-04-14T13:12
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
владимир рогов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице", — написал глава региона.Из двадцати пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь перевели на стационарное лечение.О массированном обстреле Токмака Балицкий рассказал в пятницу. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы.Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, противник может готовить новый удар по городу.ВСУ регулярно открывают огонь по Токмаку. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.
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токмак
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токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16

Запорожский губернатор Балицкий: число жертв атаки ВСУ на Токмак выросло до 16

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают завалы дома в Токмаке
Сотрудники МЧС разбирают завалы дома в Токмаке - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Сотрудники МЧС разбирают завалы дома в Токмаке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице", — написал глава региона.
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Из двадцати пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь перевели на стационарное лечение.
О массированном обстреле Токмака Балицкий рассказал в пятницу. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы.
Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, противник может готовить новый удар по городу.
ВСУ регулярно открывают огонь по Токмаку. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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