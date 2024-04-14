https://ria.ru/20240414/balitskiy-1939903597.html

Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16

Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16 - РИА Новости, 14.04.2024

Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16

Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:03

2024-04-14T08:03

2024-04-14T13:12

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

владимир рогов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939812018_0:146:2641:1632_1920x0_80_0_0_46b4955d30d9e3b1bfbc9289b647226f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице", — написал глава региона.Из двадцати пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь перевели на стационарное лечение.О массированном обстреле Токмака Балицкий рассказал в пятницу. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы.Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, противник может готовить новый удар по городу.ВСУ регулярно открывают огонь по Токмаку. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

токмак

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)