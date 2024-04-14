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Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16 - РИА Новости, 14.04.2024
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16
Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:03
2024-04-14T08:03
2024-04-14T13:12
специальная военная операция на украине
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евгений балицкий
происшествия
владимир рогов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице", — написал глава региона.Из двадцати пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь перевели на стационарное лечение.О массированном обстреле Токмака Балицкий рассказал в пятницу. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы.Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, противник может готовить новый удар по городу.ВСУ регулярно открывают огонь по Токмаку. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.
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токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16
Запорожский губернатор Балицкий: число жертв атаки ВСУ на Токмак выросло до 16