Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации
Росавиация: Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты авиации
Амман, столица Иордании. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.
Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах.
"Авиационные власти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран", - говорится в сообщении Росавиации.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.