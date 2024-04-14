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Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации - РИА Новости, 14.04.2024
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Туризм
 
11:54 14.04.2024 (обновлено: 12:06 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/aviatsiya-1939940274.html
Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации
Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации
Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран, говорится в официальном... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:54
2024-04-14T12:06
туризм
израиль
иордания
ирак
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах."Авиационные власти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран", - говорится в сообщении Росавиации.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/reys-1939923608.html
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израиль, иордания, ирак, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем
Туризм, Израиль, Иордания, Ирак, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации

Росавиация: Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты авиации

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкАмман, столица Иордании
Амман, столица Иордании - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Амман, столица Иордании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.
Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах.
Самолёт авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Вчера, 10:09
"Авиационные власти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран", - говорится в сообщении Росавиации.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль
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ТуризмИзраильИорданияИракФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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