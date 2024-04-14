https://ria.ru/20240414/aviatsiya-1939940274.html

Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации

Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации

Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран, говорится в официальном... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:54

2024-04-14T11:54

2024-04-14T12:06

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах."Авиационные власти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран", - говорится в сообщении Росавиации.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/reys-1939923608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, иордания, ирак, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем