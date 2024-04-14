Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации
Ирак и Иордания открыли пространство для авиации после ударов Ирана по Израилю
© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Ирак и Иордания заявили об открытии своего воздушного пространства для авиации после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских ракетных ударов по Израилю.
"Управление гражданской авиации Ирака заявило об открытии воздушного пространства для всех судов", - сообщило утром в воскресенье иракское информационное агентство INA.
"Иордания открыла воздушное пространство, все вернулось в обычный режим", - цитирует иорданский телеканал Al-Mamlaka заявление главы управления гражданской авиации Хейсама Мисто.
О возобновлении полетов в воскресенье утром объявили также власти Ливана.
"Управление гражданской авиации объявило об открытии Международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте с 07.00 утра (совпадает с мск) для всех прибывающих и вылетающих судов", - сообщило ливанское информационное агентство NNA.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили о том, что Израиль открыл воздушное пространство для авиации в 07.30 мск.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.