https://ria.ru/20240414/aviatsiya-1939916766.html

Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации

Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации - РИА Новости, 14.04.2024

Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации

Ирак и Иордания заявили об открытии своего воздушного пространства для авиации после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:32

2024-04-14T09:32

2024-04-14T13:18

в мире

израиль

сирия

ирак

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

обострение ситуации между ираном и израилем

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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Ирак и Иордания заявили об открытии своего воздушного пространства для авиации после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских ракетных ударов по Израилю. "Управление гражданской авиации Ирака заявило об открытии воздушного пространства для всех судов", - сообщило утром в воскресенье иракское информационное агентство INA. "Иордания открыла воздушное пространство, все вернулось в обычный режим", - цитирует иорданский телеканал Al-Mamlaka заявление главы управления гражданской авиации Хейсама Мисто. О возобновлении полетов в воскресенье утром объявили также власти Ливана."Управление гражданской авиации объявило об открытии Международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте с 07.00 утра (совпадает с мск) для всех прибывающих и вылетающих судов", - сообщило ливанское информационное агентство NNA.Ранее в воскресенье СМИ сообщили о том, что Израиль открыл воздушное пространство для авиации в 07.30 мск. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

https://ria.ru/20240414/bolton-1939914317.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T09:32 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сирия, ирак, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем