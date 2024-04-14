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Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации - РИА Новости, 14.04.2024
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09:32 14.04.2024 (обновлено: 13:18 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/aviatsiya-1939916766.html
Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации
Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации - РИА Новости, 14.04.2024
Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации
Ирак и Иордания заявили об открытии своего воздушного пространства для авиации после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:32
2024-04-14T13:18
в мире
израиль
сирия
ирак
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Ирак и Иордания заявили об открытии своего воздушного пространства для авиации после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских ракетных ударов по Израилю. "Управление гражданской авиации Ирака заявило об открытии воздушного пространства для всех судов", - сообщило утром в воскресенье иракское информационное агентство INA. "Иордания открыла воздушное пространство, все вернулось в обычный режим", - цитирует иорданский телеканал Al-Mamlaka заявление главы управления гражданской авиации Хейсама Мисто. О возобновлении полетов в воскресенье утром объявили также власти Ливана."Управление гражданской авиации объявило об открытии Международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте с 07.00 утра (совпадает с мск) для всех прибывающих и вылетающих судов", - сообщило ливанское информационное агентство NNA.Ранее в воскресенье СМИ сообщили о том, что Израиль открыл воздушное пространство для авиации в 07.30 мск. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
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израиль
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, израиль, сирия, ирак, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Сирия, Ирак, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Ирак и Иордания открыли воздушное пространство для авиации

Ирак и Иордания открыли пространство для авиации после ударов Ирана по Израилю

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Ирак и Иордания заявили об открытии своего воздушного пространства для авиации после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских ракетных ударов по Израилю.
"Управление гражданской авиации Ирака заявило об открытии воздушного пространства для всех судов", - сообщило утром в воскресенье иракское информационное агентство INA.
"Иордания открыла воздушное пространство, все вернулось в обычный режим", - цитирует иорданский телеканал Al-Mamlaka заявление главы управления гражданской авиации Хейсама Мисто.
О возобновлении полетов в воскресенье утром объявили также власти Ливана.
"Управление гражданской авиации объявило об открытии Международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте с 07.00 утра (совпадает с мск) для всех прибывающих и вылетающих судов", - сообщило ливанское информационное агентство NNA.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили о том, что Израиль открыл воздушное пространство для авиации в 07.30 мск.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИзраильСирияИракАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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