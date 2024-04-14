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Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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15:10 14.04.2024 (обновлено: 15:17 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ataka-1939970169.html
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана
Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:10
2024-04-14T15:17
в мире
израиль
иран
россия
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе, включая атаку со стороны Ирана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Израиле Марина Рязанова."В консульский отдел посольства за последние сутки экстренных обращений от граждан России не поступало", - сказала Рязанова.В посольстве напомнили, что МИД России 11 апреля очередной раз настоятельно рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости."С учетом последних событий данные рекомендации не потеряли своей актуальности", - добавила пресс-секретарь.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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в мире, израиль, иран, россия, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана

Посольство в Израиле за сутки не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе, включая атаку со стороны Ирана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Израиле Марина Рязанова.
«
"В консульский отдел посольства за последние сутки экстренных обращений от граждан России не поступало", - сказала Рязанова.
В посольстве напомнили, что МИД России 11 апреля очередной раз настоятельно рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости.
"С учетом последних событий данные рекомендации не потеряли своей актуальности", - добавила пресс-секретарь.
Изображение сгенерировано ИИ
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