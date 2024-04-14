https://ria.ru/20240414/ataka-1939970169.html
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана
Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:10
2024-04-14T15:10
2024-04-14T15:17
в мире
израиль
иран
россия
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе, включая атаку со стороны Ирана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Израиле Марина Рязанова."В консульский отдел посольства за последние сутки экстренных обращений от граждан России не поступало", - сказала Рязанова.В посольстве напомнили, что МИД России 11 апреля очередной раз настоятельно рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости."С учетом последних событий данные рекомендации не потеряли своей актуальности", - добавила пресс-секретарь.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
израиль
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40fa9eddcf447beb40ebf9a3b2a2f581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, россия, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана
Посольство в Израиле за сутки не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана