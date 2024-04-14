https://ria.ru/20240414/ataka-1939970169.html

Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана

Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана

Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:10

2024-04-14T15:10

2024-04-14T15:17

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иран

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе, включая атаку со стороны Ирана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Израиле Марина Рязанова."В консульский отдел посольства за последние сутки экстренных обращений от граждан России не поступало", - сказала Рязанова.В посольстве напомнили, что МИД России 11 апреля очередной раз настоятельно рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости."С учетом последних событий данные рекомендации не потеряли своей актуальности", - добавила пресс-секретарь.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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в мире, израиль, иран, россия, обострение ситуации между ираном и израилем