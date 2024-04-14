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Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России - РИА Новости, 14.04.2024
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20:37 14.04.2024 (обновлено: 21:02 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/aktivy-1940011438.html
Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России
Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России - РИА Новости, 14.04.2024
Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России
Компания Ceetrus, принадлежащая французской группе Auchan, продала активы в России, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:37
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экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Компания Ceetrus, принадлежащая французской группе Auchan, продала активы в России, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно выписке, с 12 апреля новым собственником активов стала компания "Торговые галереи". В марте вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что в портфеле Ceetrus есть как полноценные торговые центры, например сеть ТЦ "Акварель" и московский ТЦ "Тройка", так и галереи арендаторов, находящихся в прикассовых зонах "Ашана". Комментируя в тот момент информацию о возможной продаже Ceetrus своих активов, он отметил, что такое решение выглядело бы странным, поскольку недавно было объявлено о начале реконструкции ТЦ "Тройка". При этом эксперт не исключал и техническую сделку, когда собственник меняется, а управление на определенный срок остается у французской Nhood, которая и сейчас управляет активами. РИА Новости направило запрос в "Ашан Россия".
https://ria.ru/20240411/google-1939475267.html
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экономика, россия, восточная европа, москва, ашан
Экономика, Россия, Восточная Европа, Москва, Ашан
Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России

Компания Ceetrus, принадлежащая французской группе Auchan, продала активы в РФ

© Fotolia / Gina SandersПродуктовая корзина
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Fotolia / Gina Sanders
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Компания Ceetrus, принадлежащая французской группе Auchan, продала активы в России, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно выписке, с 12 апреля новым собственником активов стала компания "Торговые галереи".
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Ceetrus управляет 285 объектами торговой недвижимости в десяти странах Западной и Восточной Европы. В России под ее руководством находятся 40 торговых центров и галерей в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Она также занимается девелопментом и редевелопментом торговых объектов и инвестициями в активы в сфере коммерческой недвижимости.

В марте вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что в портфеле Ceetrus есть как полноценные торговые центры, например сеть ТЦ "Акварель" и московский ТЦ "Тройка", так и галереи арендаторов, находящихся в прикассовых зонах "Ашана".
Комментируя в тот момент информацию о возможной продаже Ceetrus своих активов, он отметил, что такое решение выглядело бы странным, поскольку недавно было объявлено о начале реконструкции ТЦ "Тройка".
При этом эксперт не исключал и техническую сделку, когда собственник меняется, а управление на определенный срок остается у французской Nhood, которая и сейчас управляет активами.
РИА Новости направило запрос в "Ашан Россия".
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