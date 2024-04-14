https://ria.ru/20240414/aeroflot-1939878520.html

Рейсы Аэрофлота в ОАЭ и Египет перенесли

Рейсы Аэрофлота в ОАЭ и Египет перенесли - РИА Новости, 14.04.2024

Рейсы Аэрофлота в ОАЭ и Египет перенесли

Рейсы "Аэрофлота" из Москвы и Петербурга в Хургаду (Египет), Дубай (ОАЭ), Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Абу-Даби (ОАЭ) переносятся в целях безопасности, обратные... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:32

2024-04-14T02:32

2024-04-14T02:32

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дубай

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" из Москвы и Петербурга в Хургаду (Египет), Дубай (ОАЭ), Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Абу-Даби (ОАЭ) переносятся в целях безопасности, обратные также задержатся, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании. Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах. Позднее сообщалось, что рейс "Аэрофлота" SU514 Москва - Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы и в целях безопасности вернется в столицу. "В целях обеспечения безопасности полетов Аэрофлот принял решение о переносе вылета на более позднее время следующих рейсов: SU424 Москва - Хургада ориентировочно до 9:00 14.04.2024; SU732 Санкт-Петербург - Хургада ориентировочно до 10:00 14.04.2024; SU524 Москва - Дубай ориентировочно до 11:00 14.04.2024; SU520 Москва - Дубай ориентировочно до 11:00 14.04.2024; SU422 Москва - Хургада ориентировочно до 10:30 14.04.2024; SU426 Москва - Шарм-Эль-Шейх ориентировочно до 10:30 14.04.2024; SU530 Москва - Абу-Даби ориентировочно до 11:15 14.04.2024", - говорится в сообщении. Уточняется, что обратные рейсы также задержатся. Кроме того, авиакомпания попросила следить за обновлениями на онлайн-табло, пассажиров, чьи рейсы задержаны, обеспечат в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939874994.html

https://ria.ru/20240414/hadath-1939878187.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939875473.html

москва

хургада

дубай

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в мире, москва, хургада, дубай, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем