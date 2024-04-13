https://ria.ru/20240413/zhaloba-1939822678.html

Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии - РИА Новости, 13.04.2024

Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Проверка, которую проводит Министерство внутренних дел России в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, показывает, что Россия уважает Венскую... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:22

2024-04-13T17:22

2024-04-13T21:38

россия

киргизия

москва

мария захарова

ирина волк

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Проверка, которую проводит Министерство внутренних дел России в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, показывает, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее официальный представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что полиция в Москве начала служебную проверку по факту, возможно, неправомочных действий сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии. "Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает", — написала Захарова. Как сообщали в МВД России, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, сообщив при этом, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Отмечается, что в процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали. Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника. В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20240411/kirgiziya-1939245730.html

https://ria.ru/20231020/prava-1904256593.html

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киргизия

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россия, киргизия, москва, мария захарова, ирина волк, происшествия