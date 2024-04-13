https://ria.ru/20240413/zhaloba-1939822678.html
Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии
Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии - РИА Новости, 13.04.2024
Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии
Проверка, которую проводит Министерство внутренних дел России в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, показывает, что Россия уважает Венскую... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:22
2024-04-13T17:22
2024-04-13T21:38
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Проверка, которую проводит Министерство внутренних дел России в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, показывает, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее официальный представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что полиция в Москве начала служебную проверку по факту, возможно, неправомочных действий сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии. "Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает", — написала Захарова. Как сообщали в МВД России, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, сообщив при этом, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Отмечается, что в процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали. Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника. В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка.
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россия, киргизия, москва, мария захарова, ирина волк, происшествия
Россия, Киргизия, Москва, Мария Захарова, Ирина Волк, Происшествия
Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии
Захарова: проверка МВД показывает, что Россия уважает Венскую конвенцию
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Проверка, которую проводит Министерство внутренних дел России в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, показывает, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале
.
Ранее официальный представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что полиция в Москве начала служебную проверку по факту, возможно, неправомочных действий сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии.
"Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает", — написала Захарова.
Как сообщали в МВД России, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, сообщив при этом, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Отмечается, что в процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали.
Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника. В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка.