https://ria.ru/20240413/zemletryasenie-1939768667.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2024
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Индонезии, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:50
2024-04-13T10:50
2024-04-13T10:50
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индонезия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Индонезии, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 06.26 по времени UTC (09.26 мск) в 151 километрах к северо-западу от индонезийского города Тобело острова Хальмахера. Очаг находился на глубине 38,7 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, индонезия
У берегов Индонезии произошло землетрясение
USGS: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2