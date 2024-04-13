https://ria.ru/20240413/zemletryasenie-1939768667.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2024

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Индонезии, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:50

2024-04-13T10:50

2024-04-13T10:50

в мире

индонезия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Индонезии, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 06.26 по времени UTC (09.26 мск) в 151 километрах к северо-западу от индонезийского города Тобело острова Хальмахера. Очаг находился на глубине 38,7 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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индонезия

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в мире, индонезия