https://ria.ru/20240413/zemletryasenie-1939756944.html
В Тибете произошло землетрясение
В Тибете произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2024
В Тибете произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:23
2024-04-13T09:23
2024-04-13T09:23
в мире
китай
тибет
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ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте. Уточняется, что подземный толчок зафиксировали в 13.44 субботы (8.44 мск) в округе Нгари. Ээпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тибет
В Тибете произошло землетрясение
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2