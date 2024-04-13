https://ria.ru/20240413/zemletryasenie-1939756944.html

В Тибете произошло землетрясение

В Тибете произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2024

В Тибете произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:23

2024-04-13T09:23

2024-04-13T09:23

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тибет

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ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте. Уточняется, что подземный толчок зафиксировали в 13.44 субботы (8.44 мск) в округе Нгари. Ээпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

китай

тибет

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, тибет