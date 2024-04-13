https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html

Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России

Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России - РИА Новости, 13.04.2024

Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова дипломата Японии в ООН про "ядерные угрозы" России дезинформацией. Об этом она заявила "Известиям"... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:27

2024-04-13T13:27

2024-04-13T13:29

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова дипломата Японии в ООН про "ядерные угрозы" России дезинформацией. Об этом она заявила "Известиям". "Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации", — сказала она. По ее мнению, японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак. Ранее на заседании СБ ООН по вопросу Украины зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что власти Японии "не смирятся с российской ядерной угрозой", которая может повлечь за собой повторениетрагедии Хиросимы и Нагасаки. В ходе визита в США премьер Японии Фумио Кисида 11 апреля выступил перед американскими законодателями и поклялся, что Токио – "верный союзник и стойкий друг" Вашингтона. Премьер также повторил ложный тезис о том, что Россия якобы "продолжает угрожать применением ядерного оружия".В ответ первый зампостпреда России при ООН назвал заявление Кисиды об ядерных угрозах России стыдом и позором.В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888486124.html

https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html

https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891423023.html

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