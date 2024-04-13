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Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России - РИА Новости, 13.04.2024
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13:27 13.04.2024 (обновлено: 13:29 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html
Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России
Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России - РИА Новости, 13.04.2024
Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова дипломата Японии в ООН про "ядерные угрозы" России дезинформацией. Об этом она заявила "Известиям"... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:27
2024-04-13T13:29
в мире
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова дипломата Японии в ООН про "ядерные угрозы" России дезинформацией. Об этом она заявила "Известиям". "Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации", — сказала она. По ее мнению, японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак. Ранее на заседании СБ ООН по вопросу Украины зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что власти Японии "не смирятся с российской ядерной угрозой", которая может повлечь за собой повторениетрагедии Хиросимы и Нагасаки. В ходе визита в США премьер Японии Фумио Кисида 11 апреля выступил перед американскими законодателями и поклялся, что Токио – "верный союзник и стойкий друг" Вашингтона. Премьер также повторил ложный тезис о том, что Россия якобы "продолжает угрожать применением ядерного оружия".В ответ первый зампостпреда России при ООН назвал заявление Кисиды об ядерных угрозах России стыдом и позором.В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888486124.html
https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html
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в мире, россия, мария захарова, япония, сша, оон
В мире, Россия, Мария Захарова, Япония, США, ООН
Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России

Захарова назвала заявления Японии о ядерных угрозах России дезинформацией

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова дипломата Японии в ООН про "ядерные угрозы" России дезинформацией. Об этом она заявила "Известиям".

"Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации", — сказала она.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Пережившие бомбардировку Хиросимы рассказали ужасающие подробности трагедии
6 августа 2023, 17:00
По ее мнению, японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак.

Ранее на заседании СБ ООН по вопросу Украины зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что власти Японии "не смирятся с российской ядерной угрозой", которая может повлечь за собой повторениетрагедии Хиросимы и Нагасаки.

В ходе визита в США премьер Японии Фумио Кисида 11 апреля выступил перед американскими законодателями и поклялся, что Токио – "верный союзник и стойкий друг" Вашингтона. Премьер также повторил ложный тезис о том, что Россия якобы "продолжает угрожать применением ядерного оружия".

В ответ первый зампостпреда России при ООН назвал заявление Кисиды об ядерных угрозах России стыдом и позором.
Люди у Купола Гэмбаку во время мероприятий в память о жертвах катастрофы в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок
9 августа 2023, 03:10
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.

По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.
Японский военный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе"
22 августа 2023, 06:26
 
В миреРоссияМария ЗахароваЯпонияСШАООН
 
 
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