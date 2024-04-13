Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России
Захарова назвала заявления Японии о ядерных угрозах России дезинформацией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова дипломата Японии в ООН про "ядерные угрозы" России дезинформацией. Об этом она заявила "Известиям".
"Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации", — сказала она.
"Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией - это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации", — сказала она.
Пережившие бомбардировку Хиросимы рассказали ужасающие подробности трагедии
6 августа 2023, 17:00
По ее мнению, японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак.
Ранее на заседании СБ ООН по вопросу Украины зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что власти Японии "не смирятся с российской ядерной угрозой", которая может повлечь за собой повторениетрагедии Хиросимы и Нагасаки.
В ходе визита в США премьер Японии Фумио Кисида 11 апреля выступил перед американскими законодателями и поклялся, что Токио – "верный союзник и стойкий друг" Вашингтона. Премьер также повторил ложный тезис о том, что Россия якобы "продолжает угрожать применением ядерного оружия".
В ответ первый зампостпреда России при ООН назвал заявление Кисиды об ядерных угрозах России стыдом и позором.
Ранее на заседании СБ ООН по вопросу Украины зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что власти Японии "не смирятся с российской ядерной угрозой", которая может повлечь за собой повторениетрагедии Хиросимы и Нагасаки.
В ходе визита в США премьер Японии Фумио Кисида 11 апреля выступил перед американскими законодателями и поклялся, что Токио – "верный союзник и стойкий друг" Вашингтона. Премьер также повторил ложный тезис о том, что Россия якобы "продолжает угрожать применением ядерного оружия".
В ответ первый зампостпреда России при ООН назвал заявление Кисиды об ядерных угрозах России стыдом и позором.
В США объяснили, почему Япония не называет виновника атомных бомбардировок
9 августа 2023, 03:10
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.
По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.
Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе"
22 августа 2023, 06:26