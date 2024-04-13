Рейтинг@Mail.ru
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова" - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 13.04.2024 (обновлено: 13:41 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/zaes-1939749366.html
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова" - РИА Новости, 13.04.2024
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:18
2024-04-13T13:41
запорожская аэс
запорожская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня в 07:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", — говорится в публикации.Работы по расхолаживанию энергоблока № 4 начали накануне. Процесс организован в соответствии со всеми нормами и регламентами.В режиме "холодного останова" ранее находились блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а блок № 4 находился в режиме "горячий останов" для выработки пара.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, запорожская область, в мире
Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"

Энергоблок № 4 Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Сегодня в 07:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
Лучше дайте денег: Зеленский угрожает уничтожить Европу
Вчера, 08:00
Работы по расхолаживанию энергоблока № 4 начали накануне. Процесс организован в соответствии со всеми нормами и регламентами.
В режиме "холодного останова" ранее находились блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а блок № 4 находился в режиме "горячий останов" для выработки пара.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала