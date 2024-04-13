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Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова" - РИА Новости, 13.04.2024
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:18
2024-04-13T08:18
2024-04-13T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня в 07:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", — говорится в публикации.Работы по расхолаживанию энергоблока № 4 начали накануне. Процесс организован в соответствии со всеми нормами и регламентами.В режиме "холодного останова" ранее находились блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а блок № 4 находился в режиме "горячий останов" для выработки пара.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская аэс, запорожская область, в мире
Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
Энергоблок № 4 Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости.
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале
.
"Сегодня в 07:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", — говорится в публикации.
Работы по расхолаживанию энергоблока № 4 начали накануне. Процесс организован в соответствии со всеми нормами и регламентами.
В режиме "холодного останова" ранее находились блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а блок № 4 находился в режиме "горячий останов" для выработки пара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.