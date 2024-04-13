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Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"

Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова" - РИА Новости, 13.04.2024

Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:18

2024-04-13T08:18

2024-04-13T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС последним перевели в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня в 07:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов", — говорится в публикации.Работы по расхолаживанию энергоблока № 4 начали накануне. Процесс организован в соответствии со всеми нормами и регламентами.В режиме "холодного останова" ранее находились блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а блок № 4 находился в режиме "горячий останов" для выработки пара.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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