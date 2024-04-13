https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

Япония использует Америку по назначению

Япония использует Америку по назначению - РИА Новости, 13.04.2024

Япония использует Америку по назначению

"Мир нуждается в том, чтобы США продолжали играть ключевую роль в международных делах. Однако я замечаю неявное чувство неуверенности некоторых американцев... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:00

2024-04-13T08:00

2024-04-13T13:34

аналитика

япония

сша

америка

фумио кисида

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"Мир нуждается в том, чтобы США продолжали играть ключевую роль в международных делах. Однако я замечаю неявное чувство неуверенности некоторых американцев относительно роли в мире. Эта неуверенность появляется во времена, когда наш мир находится на историческом перепутье". Данные слова прозвучали с трибуны американского конгресса — и произнес их японский премьер Фумио Кисида. Он имел в виду не только споры вокруг предоставления помощи Украине, которые идут в этом самом конгрессе, но и общую дискуссию в США о том, что Америке пора бы уже "пожить для себя", заняться собой, а не мировым лидерством (в реальности США давно уже превратились в чужое орудие, став инструментом продвижения глобалистского атлантического проекта). Японский гость решил подбодрить сторонников американского лидерства, заявив, что "хотел обратиться к американцам, которые чувствуют одиночество и усталость от того, что их страна поддерживает мировой порядок практически в одиночку", но "США не должны делать это в одиночку и без помощи" и Япония "стоит плечом к плечу" с Америкой: "Я клянусь, что Япония — ваш надежный союзник и надежный друг".Вот такая помощь друга: не сомневайтесь в своих силах, не сворачивайте с пути, мы вам поможем, подсобим.Но на самом деле большая часть американской элиты и так уверена в том, что сохранение глобального доминирования необходимо США как воздух: утратив лидерство (так в Штатах предпочитают называть претензии на мировую гегемонию), Америка перестанет быть самой собой. Причем речь якобы идет не о наступлении, расширении американского влияния, а об удержании завоеванных позиций, их защите, то есть об обороне. Да, США обороняются и на Украине, и на Ближнем Востоке, и даже в Индо-Тихоокеанском регионе — везде им приходится защищать свои позиции от наступающих автократов-ревизионистов, от хаоса и смуты. Которые, естественно, угрожают не просто Америке, а всему миру, всем демократическим странам и народам. Поэтому все свободолюбивые народы Земли должны сплотиться вокруг Америки и помогать ей нести бремя мирового лидерства.Такова американская пропаганда, в которую в мире практически никто уже не верит. Так почему же тогда Фумио Кисида предлагает американцам отбросить сомнения в их миссии — Япония что, верит в американскую звезду и не видит явной тенденции к закату?Конечно, не верит, и конечно, видит, но японской элитой (пусть и воспитанной под большим влиянием американцев) движут абсолютно эгоистические прагматические соображения. Штаты нужны ей для противовеса Китаю (да и России) — японская геополитическая концепция исходит из зависимости островной монархии от победившей ее заморской державы. Америка не собирается никуда уходить из Японии — сил освободиться от нее у Токио нет, так что нужно использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Пусть США уравновешивают Китай — сдерживают рост китайского влияния в регионе. У них это получается все хуже? Значит, нужно нарастить японское участие, в том числе военное. Во время визита Кисиды Байден объявил о совместной работе США, Австралии и Японии по созданию системы противовоздушной и противоракетной обороны, а потом прошел трехсторонний саммит США — Япония — Филиппины (с откровенно антикитайской направленностью), то есть роль Токио в региональном сдерживании Пекина планомерно нарастает.С японцами все ясно: не сумев выстроить отношения с Россией (что позволило бы им уменьшить зависимость от США и по-новому сбалансировать отношения с треугольником Соединенные Штаты — Китай — Россия), Токио пошел по пути увеличения ставок на США. Но оправданна ли эта ставка?Странный вопрос? Ведь США еще полтора десятилетия назад объявили Индо-Тихоокеанский регион своим приоритетом, а противостояние с КНР лишь набирает обороты. Япония просто выбрала сторону — что тут удивительного?Ничего — кроме того, что японцы переоценивают возможности своего старшего партнера. США хотят сконцентрироваться на Китае и ИТР, но не могут себе этого позволить. Потому что их лидерство рассыпается одновременно по нескольким направлениям и измерениям — от торгово-финансового до регионального. Прямо сейчас в американском приоритете два направления, максимально далекие от дальневосточного, — украинское и израильское. То есть Европа и Ближний Восток не просто отвлекают силы и внимание — ситуация там балансирует на грани очень большой войны. Уже полгода Штаты пытаются, прикладывая огромные усилия, не допустить взрыва на Ближнем Востоке, но, став заложниками израильской политики, они превратились для всего мира в пособников геноцида. Урон для американской репутации в мире огромный, не говоря уже о том, что все видят неспособность Вашингтона выполнять функции лидера даже в регионе, где у него есть огромное влияние. Какой же это лидер, если с ним не считается даже его ближайший клиент-союзник?То же самое с Украиной — американское "лидерство" довело Европу до тупиковой ситуации: с Россией ее уже развели, а Украину она так и не получит. Так что США не демонстрируют способность вести успешную игру одновременно на нескольких направлениях. На двух фронтах все складывается неблагоприятно для "лидера", а если всерьез добавится третий, дальневосточный?А ведь есть еще и четвертый — главный и самый тяжелый — внутренний фронт, на котором глобалистский истеблишмент противостоит напору изоляционистов во главе с Трампом. В случае серьезной эскалации на этом направлении, а тем более начала внутренней смуты, все остальные фронты "глобальный лидер" как минимум на время повесит на региональных соратников, то есть союзные ему державы. И тогда Япония останется один на один с Китаем и Россией, причем в качестве "отвечающего за американские дела". Понятно, что об этом Кисида не хочет даже задумываться.

https://ria.ru/20240412/diplomatiya-1939667726.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934836706.html

https://ria.ru/20240411/filippiny-1939310204.html

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https://ria.ru/20240411/knr-1939470056.html

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аналитика, япония, сша, америка, фумио кисида