Рейтинг@Mail.ru
Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/ukraine-1939853171.html
Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь
Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь - РИА Новости, 13.04.2024
Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь
Тысячи украинских мужчин пытаются вплавь покинуть Украину, переплывая приграничные реки на западе страны, чтобы спастись от призыва в ряды ВСУ и избежать... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:06
2024-04-13T22:06
специальная военная операция на украине
украина
закарпатская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тысячи украинских мужчин пытаются вплавь покинуть Украину, переплывая приграничные реки на западе страны, чтобы спастись от призыва в ряды ВСУ и избежать участия в боевых действиях, однако в результате многие из них гибнут, сообщает издание New York Times. Издание пишет, что "тот факт, что тысячи украинских мужчин предпочли рискнуть и плыть, а не столкнуться с опасностями в качестве солдат на Восточном фронте", подчеркивает стоящую перед киевским режимом задачу по мобилизации все новых мобилизованных ресурсов на фоне растущего кадрового голода и военных успехов российских войск. При этом многие мужчины, переплывающие реки, протекающие на Западной Украине, гибнут. По словам пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Закарпатской области Украины Леси Федоровой, при попытке пересечь реку Тиса на ее берега выбросило тела 22 мужчин. Чиновники предполагают, что погибших может быть больше, хотя их тела не были найдены. "В реке они видят свой шанс выжить", - заявила изданию Федорова. По сообщению газеты, в результате этих смертей Тиса получила мрачное прозвище "Река смерти", хоть она и находится в сотнях километров от зоны боевых действий. Издание, ссылаясь на слова украинских военнослужащих, подчеркивает, что "призыв в армию - это все равно, что получить билет на фронт в один конец", поэтому после того, как перспективы Украины на фронтах ухудшились, число уклонений от призыва постоянно растет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь

NYT: тысячи украинцев рискуют жизнью, сбегая от призыва вплавь, но многие гибнут

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тысячи украинских мужчин пытаются вплавь покинуть Украину, переплывая приграничные реки на западе страны, чтобы спастись от призыва в ряды ВСУ и избежать участия в боевых действиях, однако в результате многие из них гибнут, сообщает издание New York Times.
Издание пишет, что "тот факт, что тысячи украинских мужчин предпочли рискнуть и плыть, а не столкнуться с опасностями в качестве солдат на Восточном фронте", подчеркивает стоящую перед киевским режимом задачу по мобилизации все новых мобилизованных ресурсов на фоне растущего кадрового голода и военных успехов российских войск.
Украинский военнослужащий бригады территориальной обороны на позиции у реки Днепр - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад
6 января, 08:00
При этом многие мужчины, переплывающие реки, протекающие на Западной Украине, гибнут. По словам пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Закарпатской области Украины Леси Федоровой, при попытке пересечь реку Тиса на ее берега выбросило тела 22 мужчин. Чиновники предполагают, что погибших может быть больше, хотя их тела не были найдены. "В реке они видят свой шанс выжить", - заявила изданию Федорова.
По сообщению газеты, в результате этих смертей Тиса получила мрачное прозвище "Река смерти", хоть она и находится в сотнях километров от зоны боевых действий.
Издание, ссылаясь на слова украинских военнослужащих, подчеркивает, что "призыв в армию - это все равно, что получить билет на фронт в один конец", поэтому после того, как перспективы Украины на фронтах ухудшились, число уклонений от призыва постоянно растет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война
22 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала