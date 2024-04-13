https://ria.ru/20240413/ukraine-1939853171.html

Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь

Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь - РИА Новости, 13.04.2024

Украинцы массово рискуют жизнью, чтобы сбежать от призыва вплавь

Тысячи украинских мужчин пытаются вплавь покинуть Украину, переплывая приграничные реки на западе страны, чтобы спастись от призыва в ряды ВСУ и избежать... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:06

2024-04-13T22:06

2024-04-13T22:06

специальная военная операция на украине

украина

закарпатская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тысячи украинских мужчин пытаются вплавь покинуть Украину, переплывая приграничные реки на западе страны, чтобы спастись от призыва в ряды ВСУ и избежать участия в боевых действиях, однако в результате многие из них гибнут, сообщает издание New York Times. Издание пишет, что "тот факт, что тысячи украинских мужчин предпочли рискнуть и плыть, а не столкнуться с опасностями в качестве солдат на Восточном фронте", подчеркивает стоящую перед киевским режимом задачу по мобилизации все новых мобилизованных ресурсов на фоне растущего кадрового голода и военных успехов российских войск. При этом многие мужчины, переплывающие реки, протекающие на Западной Украине, гибнут. По словам пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Закарпатской области Украины Леси Федоровой, при попытке пересечь реку Тиса на ее берега выбросило тела 22 мужчин. Чиновники предполагают, что погибших может быть больше, хотя их тела не были найдены. "В реке они видят свой шанс выжить", - заявила изданию Федорова. По сообщению газеты, в результате этих смертей Тиса получила мрачное прозвище "Река смерти", хоть она и находится в сотнях километров от зоны боевых действий. Издание, ссылаясь на слова украинских военнослужащих, подчеркивает, что "призыв в армию - это все равно, что получить билет на фронт в один конец", поэтому после того, как перспективы Украины на фронтах ухудшились, число уклонений от призыва постоянно растет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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украина, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире