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Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах - РИА Новости, 13.04.2024
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16:02 13.04.2024 (обновлено: 16:51 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ubiystvo-1939808846.html
Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах
Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах - РИА Новости, 13.04.2024
Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту убийства девятилетнего мальчика его бабушкой в Чебоксарах,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:02
2024-04-13T16:51
происшествия
россия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту убийства девятилетнего мальчика его бабушкой в Чебоксарах, ребенка нашли в квартире задушенным, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По версии следствия, днем 12 апреля 2024 года в Чебоксарах подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении. Уточняется, что СУ СК России по Чувашии возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), по подозрению в совершении преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего.
https://ria.ru/20231125/mat-1911847839.html
россия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах

Бастрыкину доложат расследовании убийства 9-летнего мальчика в Чебоксарах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту убийства девятилетнего мальчика его бабушкой в Чебоксарах, ребенка нашли в квартире задушенным, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По версии следствия, днем 12 апреля 2024 года в Чебоксарах подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.
Уточняется, что СУ СК России по Чувашии возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), по подозрению в совершении преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего.
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ПроисшествияРоссияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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