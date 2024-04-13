https://ria.ru/20240413/ubiystvo-1939808846.html

Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах

Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах - РИА Новости, 13.04.2024

Бастрыкину доложат расследовании убийства мальчика в Чебоксарах

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту убийства девятилетнего мальчика его бабушкой в Чебоксарах,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:02

2024-04-13T16:02

2024-04-13T16:51

происшествия

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту убийства девятилетнего мальчика его бабушкой в Чебоксарах, ребенка нашли в квартире задушенным, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По версии следствия, днем 12 апреля 2024 года в Чебоксарах подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении. Уточняется, что СУ СК России по Чувашии возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), по подозрению в совершении преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего.

https://ria.ru/20231125/mat-1911847839.html

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)