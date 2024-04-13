https://ria.ru/20240413/ubiystvo-1939800247.html

Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры

Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры - РИА Новости, 13.04.2024

Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры

Суд арестовал мужчину, который во время ссоры со своей пассией задушил ее ремнем и попытался вывезти тело из квартиры в тележке на юге Москвы, он признал вину,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:52

2024-04-13T14:52

2024-04-13T14:56

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который во время ссоры со своей пассией задушил ее ремнем и попытался вывезти тело из квартиры в тележке на юге Москвы, он признал вину, сообщает столичная прокуратура. Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что 55-летний мужчина в квартире жилого дома на улице Загорьевской в Москве в ходе конфликта задушил ремнем 37-летнюю сожительницу. Затем он погрузил тело убитой на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но был застигнут знакомым, который и сообщил в полицию. "С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве своей знакомой (часть 1 статьи 105 УК РФ). Мужчина вину признал", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240410/arest-1939166656.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)