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Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры
Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры - РИА Новости, 13.04.2024
Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры
Суд арестовал мужчину, который во время ссоры со своей пассией задушил ее ремнем и попытался вывезти тело из квартиры в тележке на юге Москвы, он признал вину,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:52
2024-04-13T14:52
2024-04-13T14:56
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который во время ссоры со своей пассией задушил ее ремнем и попытался вывезти тело из квартиры в тележке на юге Москвы, он признал вину, сообщает столичная прокуратура. Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что 55-летний мужчина в квартире жилого дома на улице Загорьевской в Москве в ходе конфликта задушил ремнем 37-летнюю сожительницу. Затем он погрузил тело убитой на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но был застигнут знакомым, который и сообщил в полицию. "С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве своей знакомой (часть 1 статьи 105 УК РФ). Мужчина вину признал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры
Суд арестовал москвича, пытавшегося вывезти на тележке тело убитой сожительницы