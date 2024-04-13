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Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры - РИА Новости, 13.04.2024
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14:52 13.04.2024 (обновлено: 14:56 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ubiystvo-1939800247.html
Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры
Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры - РИА Новости, 13.04.2024
Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры
Суд арестовал мужчину, который во время ссоры со своей пассией задушил ее ремнем и попытался вывезти тело из квартиры в тележке на юге Москвы, он признал вину,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:52
2024-04-13T14:56
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который во время ссоры со своей пассией задушил ее ремнем и попытался вывезти тело из квартиры в тележке на юге Москвы, он признал вину, сообщает столичная прокуратура. Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что 55-летний мужчина в квартире жилого дома на улице Загорьевской в Москве в ходе конфликта задушил ремнем 37-летнюю сожительницу. Затем он погрузил тело убитой на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но был застигнут знакомым, который и сообщил в полицию. "С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве своей знакомой (часть 1 статьи 105 УК РФ). Мужчина вину признал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве арестовал мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры

Суд арестовал москвича, пытавшегося вывезти на тележке тело убитой сожительницы

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramСуд арестовал жителя Москвы, задушившего сожительницу ремнем во время ссоры
Суд арестовал жителя Москвы, задушившего сожительницу ремнем во время ссоры
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Суд арестовал жителя Москвы, задушившего сожительницу ремнем во время ссоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который во время ссоры со своей пассией задушил ее ремнем и попытался вывезти тело из квартиры в тележке на юге Москвы, он признал вину, сообщает столичная прокуратура.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что 55-летний мужчина в квартире жилого дома на улице Загорьевской в Москве в ходе конфликта задушил ремнем 37-летнюю сожительницу. Затем он погрузил тело убитой на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но был застигнут знакомым, который и сообщил в полицию.
"С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве своей знакомой (часть 1 статьи 105 УК РФ). Мужчина вину признал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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