https://ria.ru/20240413/tyumen-1939751148.html

Глава Минстроя оценил подготовку Тюменской области к паводку

Глава Минстроя оценил подготовку Тюменской области к паводку - РИА Новости, 13.04.2024

Глава Минстроя оценил подготовку Тюменской области к паводку

Тюменская область принимает все необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные последствия от паводка, вопросов к команде губернатора нет, заявил... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:34

2024-04-13T08:34

2024-04-13T08:34

тюменская область

жилье

тюменская область

россия

тюмень

ирек файзуллин

владимир путин

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 13 апр – РИА Новости. Тюменская область принимает все необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные последствия от паводка, вопросов к команде губернатора нет, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в Тюмени по итогам совещания по предупреждению последствий паводка. Глава Минстроя РФ прибыл в Тюменскую область по поручению президента России Владимира Путина для оценки ситуации на месте и принятия решений по предотвращению возможных последствий паводка. "В регионе проведены подготовительные работы: организованы пункты временного размещения, проводится работа по увеличению уровня гребня дамб. Кроме того, в любом случае по поручению президента РФ предварительно прорабатываются возможные меры по восстановлению жизненно важных объектов. Федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле", – отметил Файзуллин. Участники совещания обсудили вопросы готовности гидротехнических сооружений и ход выполнения работ по их укреплению, организацию работ по защите жилья, социально и стратегически значимых объектов, а также объектов ЖКХ. Главная задача – сработать на опережение и принять необходимые превентивные меры, подчеркнул Файзуллин. Комментируя итоги совещания, он сообщил, что регион с 5 апреля включился в подготовку всех направлений, которые связаны с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций, "команда губернатора отрабатывает, поэтому вопросов в принципе нет". Губернатор Александр Моор рассказал, что при подготовке к паводку учитывается опыт, полученный в 2016-2017 годах, когда были большие наводнения, проводится большая работа по наращиванию дамб, все население, которое теоретически попадает в зону возможного подтопления, оповещается и готовится к эвакуации. Прорабатываются правовые механизмы, которые позволят компенсировать людям возможный ущерб. В совещании также участвовал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он охарактеризовал ситуацию с паводком как напряженную, отметив, что Тюменская область делает максимум, чтобы минимизировать возможные риски, на этом, а также на эвакуации сконцентрированы все усилия. Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля. По данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды - около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик - 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформирована группировка из более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения региона по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии – 122 и система оповещения через смс-сообщения.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939110077.html

https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938808837.html

https://realty.ria.ru/20240412/minstroy-1939676831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, тюменская область, россия, тюмень, ирек файзуллин, владимир путин, александр моор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), наводнения в россии — 2024, происшествия