https://ria.ru/20240413/turtsiya-1939752506.html

Осман Айык: отдых в Турции доступен туристам с любым бюджетом

Осман Айык: отдых в Турции доступен туристам с любым бюджетом - РИА Новости, 13.04.2024

Осман Айык: отдых в Турции доступен туристам с любым бюджетом

Власти Турции ожидают в этом году более 60 миллионов иностранных туристов. Каковы цены на турецкие курорты, стоит ли отдыхающим готовиться к новым налогам, и не РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:00

2024-04-13T10:00

2024-04-13T10:00

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Власти Турции ожидают в этом году более 60 миллионов иностранных туристов. Каковы цены на турецкие курорты, стоит ли отдыхающим готовиться к новым налогам, и не отразятся ли застопорившиеся платежи из России на числе туристов из нашей страны, в интервью РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму Осман Айык.— На данный момент наблюдаются проблемы в получении переводов из России в Турцию. Ожидаете ли вы, что эта проблема скажется на числе прибывающих в Турцию туристов? В целом, рассчитываете ли вы на увеличение числа туристов из РФ?— Как вам известно, в отношении России введены экономические санкции, но между Турцией и РФ никаких проблем не имеется. Оказываемые внешнее давление и меры так или иначе в какой-то степени осложняют сотрудничество между Москвой и Анкарой. Но мы, турецкая сторона, пытаемся оказать российской всевозможную поддержку, а граждане РФ выбирают именно Турцию в качестве точки выхода в другие страны мира — значительная часть транзитных рейсов (из России – ред.) осуществляется через аэропорты Стамбула.Единственная проблема здесь связана с финансовой стороной вопроса и банками, но в прошлом уже применялись различные схемы для этого. Насколько мне известно, есть варианты для финансовых операций в рублях и турецких лирах, есть специальные приложения, но вопрос зависит от взаимных переговоров и консультаций сторон. Приедет ли к нам меньше туристов из-за этой ситуации? Думаю, что туристов не станет меньше, так как отпуск стал чрезвычайно важным для людей, в том числе для россиян. Конечно, в самой России есть курорты, однако их ограниченное количество. А что касается заграничных направлений, одно из самых доступных – Турция, у нас никаких проблем. Среди самых доступных для россиян, как я знаю, — Турция и Египет. Эта ситуация не улучшает позицию Турции, поэтому число туристов может незначительно сократиться.Это задача чиновников обеих стран – рассмотреть в деталях вопрос, касающийся финансовых проблем. Я думаю, что они смогут найти простую формулу для решения этой проблемы.— Карты российских банков не работают за границей, идет ли речь о появлении совместной российско-турецкой карты?— Сейчас есть приложения для оплаты в Турции, также многие пользуются криптовалютой. Чиновники должны детально это обсудить и все будет возможно, они смогут найти решение проблемы. Я считаю, что нужно осуществлять платежи напрямую через иностранную валюту – то есть рубли менять сразу на турецкие лиры и проводить платежи.— Как вы уже сказали, конкурентом Турции является Египет, какими преимуществами в этом году может похвастаться Турция для привлечения российских туристов?— Во-первых, мы ближе: перелет из РФ до Турции короче. Как известно, сейчас маршруты авиаперелетов удлинились. К тому же в регионе наблюдается нестабильность из-за палестино-израильского конфликта, это тоже проблема. Дубай в последнее время тоже набирает популярность, но из-за высоких температур, на мой взгляд, курортом для пляжного отдыха он так и не станет. В связи со всем этим возможности Турции лучше, разница в цене с Египтом небольшая, но качество предоставляемых услуг за те же деньги, на мой взгляд, выше.— Что касается цен на турецких курортах, в последнее время обсуждают высокие цены, например, в Бодруме...— Дело вот в чем: в Турции у вас есть возможность отдохнуть с совершенно различными бюджетами. Так, Бодрум это очень дорогой курорт, где только за ночь в отеле вы заплатите тысячу долларов, в то же время есть курорты, где вы, имея бюджет в 50 долларов за ночь, сможете отдохнуть и остановиться в гостинице.— Имеются ли планы ввода новых налогов?— Уже два-три года в Турции собирается налог на проживание в гостиницах, помимо этого мы платим долю Агентству по развитию туризма, это не самое распространенное в мире явление. Эти деньги используются для рекламы туризма в Турции за рубежом, также они идут на развитие туризма в определенных регионах.У нас есть такое предложение: направлять часть налога на проживание местным властям — мэриям, префектурам — с тем, чтобы собранные средства шли на поддержание инфраструктуры в регионе.— Отразится ли это на туристах, придется ли им платить больше?— Нет, туристы уже платят налог на проживание, конкретно отели перечисляют данный налог. Мы хотим, чтобы собранные налоги шли непосредственно местным властям – чтобы они строили дороги, оборудовали тротуары, задействовали станции по очистке воды, чтобы наши гости могли беспроблемно провести свой отпуск и насладиться природой и городами.— Сколько новых отелей открывается в Анталье в этом году?— Именно открытых, построенных с нуля отелей очень мало, но многие отели были обновлены. Мы не хотим оставаться позади конкурентов, в частности я в этом году обновил свои отели в Кемере, в следующем году этим тоже займусь.Что касается новых отелей, то они открываются в основном к востоку от Антальи, ближе к Газипаше, буквально 10-15 отелей, и несколько на западе от города.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

https://ria.ru/20240413/kruizy-1934952054.html

https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934505165.html

https://ria.ru/20240316/oteli-1933448873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, турция, россия, анталья (провинция), осман айык