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Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.04.2024
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23:19 13.04.2024 (обновлено: 23:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939860065.html
Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ
Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.04.2024
Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:19
2024-04-13T23:50
в мире
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно мониторит ситуацию.Ранее израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оборонных структурах, что Иран выпустил десятки БПЛА в направлении Израиля."Некоторое время назад Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля. Армия обороны Израиля находится в повышенной боевой готовности и непрерывно мониторит ситуацию", - сообщила израильская армия в Telegram-канале.В ЦАХАЛ добавили, что израильская армия контролирует все цели.
https://ria.ru/20240413/israel-1939857774.html
https://ria.ru/20240413/konflikt-1915630213.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, все цели под контролем

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно мониторит ситуацию.
Ранее израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оборонных структурах, что Иран выпустил десятки БПЛА в направлении Израиля.
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Нетаньяху заявил о готовности Израиля к прямой атаке Ирана
Вчера, 22:55
"Некоторое время назад Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля. Армия обороны Израиля находится в повышенной боевой готовности и непрерывно мониторит ситуацию", - сообщила израильская армия в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ добавили, что израильская армия контролирует все цели.
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В миреИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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