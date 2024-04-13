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Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ
Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.04.2024
Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:19
2024-04-13T23:19
2024-04-13T23:50
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно мониторит ситуацию.Ранее израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оборонных структурах, что Иран выпустил десятки БПЛА в направлении Израиля."Некоторое время назад Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля. Армия обороны Израиля находится в повышенной боевой готовности и непрерывно мониторит ситуацию", - сообщила израильская армия в Telegram-канале.В ЦАХАЛ добавили, что израильская армия контролирует все цели.
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, подтвердил ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, все цели под контролем