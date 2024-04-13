https://ria.ru/20240413/trevoga-1939859923.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2024
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в субботу объявлена в Сумской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:18
2024-04-13T23:18
2024-04-13T23:18
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу объявлена в Сумской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области объявили в 23.05 (совпадает с мск). Через минуту сигнал тревоги был объявлен в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу