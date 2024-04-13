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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 13.04.2024 (обновлено: 16:46 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/trevoga-1939815404.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в субботу объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:37
2024-04-13T16:46
киев
украина
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях, она звучит до сих пор.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Одесской области объявили в 16.24 (совпадает с мск). Через пять минут тревога расширилась на столицу, а также на Киевскую и Черниговскую области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, украина, в мире, одесская область, вооруженные силы украины
Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях, она звучит до сих пор.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Одесской области объявили в 16.24 (совпадает с мск). Через пять минут тревога расширилась на столицу, а также на Киевскую и Черниговскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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