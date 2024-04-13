https://ria.ru/20240413/trevoga-1939807944.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:59

2024-04-13T15:59

2024-04-13T15:59

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревога была объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, она звучит до сих пор. Согласно данным ресурса, сигнал в Днепропетровской области прозвучал в 15.24 (совпадает с мск). На остальные указанные регионы тревога распространилась в 15.49. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

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россия, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, в мире