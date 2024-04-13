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СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 13.04.2024 (обновлено: 16:28 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tokmak-1939806827.html
СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ
СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ
Следователи будет расследовать обстрел токмака в Запорожской области со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и раненые, сообщает Следственный... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:56
2024-04-13T16:28
специальная военная операция на украине
токмак
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
запорожская область
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи будет расследовать обстрел токмака в Запорожской области со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и раненые, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об обстреле ВСУ жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести."ВСУ произвели обстрел населенного пункта Токмак Запорожской области. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.
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токмак, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Запорожская область
СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ

СК расследует обстрел Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи будет расследовать обстрел токмака в Запорожской области со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и раненые, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.
Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об обстреле ВСУ жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
"ВСУ произвели обстрел населенного пункта Токмак Запорожской области. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЗапорожская область
 
 
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