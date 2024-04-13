https://ria.ru/20240413/tokmak-1939806827.html

СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ

СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024

СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ

Следователи будет расследовать обстрел токмака в Запорожской области со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и раненые, сообщает Следственный... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:56

2024-04-13T15:56

2024-04-13T16:28

специальная военная операция на украине

токмак

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

запорожская область

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи будет расследовать обстрел токмака в Запорожской области со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и раненые, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об обстреле ВСУ жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести."ВСУ произвели обстрел населенного пункта Токмак Запорожской области. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

токмак

запорожская область

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токмак, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, запорожская область