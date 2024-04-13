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СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ
СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ
Следователи будет расследовать обстрел токмака в Запорожской области со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и раненые, сообщает Следственный... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:56
2024-04-13T15:56
2024-04-13T16:28
специальная военная операция на украине
токмак
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи будет расследовать обстрел токмака в Запорожской области со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и раненые, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об обстреле ВСУ жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести."ВСУ произвели обстрел населенного пункта Токмак Запорожской области. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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токмак, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Запорожская область
СК расследует обстрел Токмака со стороны ВСУ
СК расследует обстрел Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ