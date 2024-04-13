https://ria.ru/20240413/tokmak-1939805908.html
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ
Спасатели будут разбирать завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, пока не доберутся до пола первого этажа, сообщил в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:37
2024-04-13T15:37
2024-04-13T16:29
происшествия
токмак
запорожская область
пензенская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 13 апр – РИА Новости. Спасатели будут разбирать завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, пока не доберутся до пола первого этажа, сообщил в разговоре с военным следователем СК РФ представитель делегации Пензенской области первый зампред правительства этого региона Виктор Кувайцев. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести. "При разборе завалов принимает участие наша аварийная бригада из Пензенской области, (сотрудники – ред.) которые здесь оказывают помощь на постоянной основе с 2022 года… По предварительным данным, есть еще люди под завалами. Работы будут продолжаться, пока мы не доберемся до пола первого этажа", — сказал журналистам Кувайцев.
https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ
Пензенские спасатели будут разбирать завалы дома в Токмаке до пола первого этажа