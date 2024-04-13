Рейтинг@Mail.ru
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 13.04.2024 (обновлено: 16:29 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tokmak-1939805908.html
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ
Спасатели будут разбирать завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, пока не доберутся до пола первого этажа, сообщил в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:37
2024-04-13T16:29
происшествия
токмак
запорожская область
пензенская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939811905_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_bafe879acc0c86011b3fbcb4bebb8680.jpg
ТОКМАК, 13 апр – РИА Новости. Спасатели будут разбирать завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, пока не доберутся до пола первого этажа, сообщил в разговоре с военным следователем СК РФ представитель делегации Пензенской области первый зампред правительства этого региона Виктор Кувайцев. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести. "При разборе завалов принимает участие наша аварийная бригада из Пензенской области, (сотрудники – ред.) которые здесь оказывают помощь на постоянной основе с 2022 года… По предварительным данным, есть еще люди под завалами. Работы будут продолжаться, пока мы не доберемся до пола первого этажа", — сказал журналистам Кувайцев.
https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html
токмак
запорожская область
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939811905_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d859f0682a025a11d893c9e87f1391b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, токмак, запорожская область, пензенская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Токмак, Запорожская область, Пензенская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ

Пензенские спасатели будут разбирать завалы дома в Токмаке до пола первого этажа

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
Читать ria.ru в
ТОКМАК, 13 апр – РИА Новости. Спасатели будут разбирать завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, пока не доберутся до пола первого этажа, сообщил в разговоре с военным следователем СК РФ представитель делегации Пензенской области первый зампред правительства этого региона Виктор Кувайцев.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
"При разборе завалов принимает участие наша аварийная бригада из Пензенской области, (сотрудники – ред.) которые здесь оказывают помощь на постоянной основе с 2022 года… По предварительным данным, есть еще люди под завалами. Работы будут продолжаться, пока мы не доберемся до пола первого этажа", — сказал журналистам Кувайцев.
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов
Вчера, 00:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТокмакЗапорожская областьПензенская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала