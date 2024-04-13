https://ria.ru/20240413/tokmak-1939805908.html

Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ

Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024

Пензенские спасатели разбирают завалы дома в Токмаке после удара ВСУ

Спасатели будут разбирать завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, пока не доберутся до пола первого этажа, сообщил в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:37

2024-04-13T15:37

2024-04-13T16:29

происшествия

токмак

запорожская область

пензенская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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ТОКМАК, 13 апр – РИА Новости. Спасатели будут разбирать завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области после удара ВСУ, пока не доберутся до пола первого этажа, сообщил в разговоре с военным следователем СК РФ представитель делегации Пензенской области первый зампред правительства этого региона Виктор Кувайцев. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести. "При разборе завалов принимает участие наша аварийная бригада из Пензенской области, (сотрудники – ред.) которые здесь оказывают помощь на постоянной основе с 2022 года… По предварительным данным, есть еще люди под завалами. Работы будут продолжаться, пока мы не доберемся до пола первого этажа", — сказал журналистам Кувайцев.

https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, токмак, запорожская область, пензенская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)