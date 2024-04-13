https://ria.ru/20240413/tokmak-1939790729.html

Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти

Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти - РИА Новости, 13.04.2024

Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти

Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:34

2024-04-13T13:34

2024-04-13T14:36

специальная военная операция на украине

токмак

происшествия

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка", — написал глава региона.Два человека числятся пропавшими без вести, разбор завалов и поиски продолжаются, добавил Балицкий. Среди пострадавших — годовалый ребенок, он получил осколочные ранения.Незадолго до этого глава региона заявил, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек, все они живы.О массированном обстреле Токмака стало известно в пятницу. Утром в субботу губернатор Запорожской области сообщил о восьми погибших, среди них двое детей. Глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" указывал, что пострадали не менее двадцати человек.ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Во вторник украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по автомагазину, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

токмак

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токмак, происшествия, евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы украины