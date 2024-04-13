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Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти
Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти - РИА Новости, 13.04.2024
Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти
Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:34
2024-04-13T13:34
2024-04-13T14:36
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка", — написал глава региона.Два человека числятся пропавшими без вести, разбор завалов и поиски продолжаются, добавил Балицкий. Среди пострадавших — годовалый ребенок, он получил осколочные ранения.Незадолго до этого глава региона заявил, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек, все они живы.О массированном обстреле Токмака стало известно в пятницу. Утром в субботу губернатор Запорожской области сообщил о восьми погибших, среди них двое детей. Глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" указывал, что пострадали не менее двадцати человек.ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Во вторник украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по автомагазину, обошлось без пострадавших.
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токмак, происшествия, евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти
Балицкий: число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале
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"Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка", — написал глава региона.
Два человека числятся пропавшими без вести, разбор завалов и поиски продолжаются, добавил Балицкий. Среди пострадавших — годовалый ребенок, он получил осколочные ранения.
Незадолго до этого глава региона заявил, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек, все они живы.
О массированном обстреле Токмака стало известно в пятницу. Утром в субботу губернатор Запорожской области сообщил о восьми погибших, среди них двое детей. Глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" указывал, что пострадали не менее двадцати человек.
ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Во вторник украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по автомагазину, обошлось без пострадавших.