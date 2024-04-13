https://ria.ru/20240413/tokmak-1939734650.html
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие
В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T01:24
2024-04-13T01:24
2024-04-13T02:30
специальная военная операция на украине
токмак
херсонская область
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евгений балицкий
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора", — написал он в Telegram-канале.По его словам, всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.Шестеро погибшихШесть человек, включая ребенка, погибли в результате обстрела Токмака, не менее 20 получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.Без газа остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.В беседе с РИА Новости Рогов добавил, что после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди. Разбор завалов на месте обстрела продолжается.Удар по РубежномРанее в пятницу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рубежное в ЛНР, в результате один человек погиб, еще семеро пострадали.В администрации города сообщили, что местные медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. При необходимости их доставят для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Обстрел Херсонской областиРане украинская армия обстреляла девять населенных пунктов в Херсонской области, сообщил журналистам осведомленный источник."В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 "прилетов", — сказал он.В результате обстрела села Раздольное один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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Специальная военная операция на Украине, Токмак, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие
При обстреле Токмака в Запорожье погибли и пострадали люди