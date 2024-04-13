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ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 13.04.2024 (обновлено: 02:30 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tokmak-1939734650.html
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие
В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T01:24
2024-04-13T02:30
специальная военная операция на украине
токмак
херсонская область
запорожская область
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.&quot;В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора&quot;, — написал он в Telegram-канале.По его словам, всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.Шестеро погибшихШесть человек, включая ребенка, погибли в результате обстрела Токмака, не менее 20 получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.Без газа остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.В беседе с РИА Новости Рогов добавил, что после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди. Разбор завалов на месте обстрела продолжается.Удар по РубежномРанее в пятницу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рубежное в ЛНР, в результате один человек погиб, еще семеро пострадали.В администрации города сообщили, что местные медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. При необходимости их доставят для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Обстрел Херсонской областиРане украинская армия обстреляла девять населенных пунктов в Херсонской области, сообщил журналистам осведомленный источник."В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 "прилетов", — сказал он.В результате обстрела села Раздольное один человек погиб, еще четверо получили ранения.
https://ria.ru/20240412/ukrainskiy-1939499828.html
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токмак
херсонская область
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токмак, херсонская область , запорожская область, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Токмак, есть погибшие

При обстреле Токмака в Запорожье погибли и пострадали люди

© РИА Новости / Мария МарикянИз Токмака выехало около 40 процентов населения
Из Токмака выехало около 40 процентов населения - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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"В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.
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Вчера, 07:15

Шестеро погибших

Шесть человек, включая ребенка, погибли в результате обстрела Токмака, не менее 20 получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Без газа остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.
В беседе с РИА Новости Рогов добавил, что после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди. Разбор завалов на месте обстрела продолжается.

Удар по Рубежном

Ранее в пятницу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рубежное в ЛНР, в результате один человек погиб, еще семеро пострадали.
В администрации города сообщили, что местные медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. При необходимости их доставят для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
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Обстрел Херсонской области

Ране украинская армия обстреляла девять населенных пунктов в Херсонской области, сообщил журналистам осведомленный источник.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 "прилетов", — сказал он.
В результате обстрела села Раздольное один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакХерсонская областьЗапорожская областьВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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