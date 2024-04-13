https://ria.ru/20240413/tegeran-1939859611.html

Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана

Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана - РИА Новости, 13.04.2024

Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана

Вопреки сообщениям СМИ небо над Тегераном спокойное, рейсы осуществляются под руководством диспетчеров международного аэропорта Мехрабад в иранской столице,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:14

2024-04-13T23:14

2024-04-13T23:50

иран

тегеран (город)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Вопреки сообщениям СМИ небо над Тегераном спокойное, рейсы осуществляются под руководством диспетчеров международного аэропорта Мехрабад в иранской столице, заявил член совета директоров Иранской компании аэропортов и аэронавигации, руководитель аэропорта Мехрабад Эбрахим Моради."В настоящее время небо над аэропортом Тегерана спокойное, рейсы выполняются под руководством и радиолокационным контролем диспетчеров Мехрабада", — приводит слова Моради агентство Fars.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

иран

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иран, тегеран (город), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем