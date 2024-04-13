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Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана - РИА Новости, 13.04.2024
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23:14 13.04.2024 (обновлено: 23:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tegeran-1939859611.html
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана - РИА Новости, 13.04.2024
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана
Вопреки сообщениям СМИ небо над Тегераном спокойное, рейсы осуществляются под руководством диспетчеров международного аэропорта Мехрабад в иранской столице,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:14
2024-04-13T23:50
иран
тегеран (город)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Вопреки сообщениям СМИ небо над Тегераном спокойное, рейсы осуществляются под руководством диспетчеров международного аэропорта Мехрабад в иранской столице, заявил член совета директоров Иранской компании аэропортов и аэронавигации, руководитель аэропорта Мехрабад Эбрахим Моради."В настоящее время небо над аэропортом Тегерана спокойное, рейсы выполняются под руководством и радиолокационным контролем диспетчеров Мехрабада", — приводит слова Моради агентство Fars.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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иран, тегеран (город), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, Тегеран (город), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана

Глава аэропорта опроверг данные о закрытии воздушного пространства Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Вопреки сообщениям СМИ небо над Тегераном спокойное, рейсы осуществляются под руководством диспетчеров международного аэропорта Мехрабад в иранской столице, заявил член совета директоров Иранской компании аэропортов и аэронавигации, руководитель аэропорта Мехрабад Эбрахим Моради.
"В настоящее время небо над аэропортом Тегерана спокойное, рейсы выполняются под руководством и радиолокационным контролем диспетчеров Мехрабада", — приводит слова Моради агентство Fars.
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