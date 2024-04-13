https://ria.ru/20240413/tegeran-1939859611.html
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана - РИА Новости, 13.04.2024
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана
Вопреки сообщениям СМИ небо над Тегераном спокойное, рейсы осуществляются под руководством диспетчеров международного аэропорта Мехрабад в иранской столице,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:14
2024-04-13T23:14
2024-04-13T23:50
иран
тегеран (город)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Вопреки сообщениям СМИ небо над Тегераном спокойное, рейсы осуществляются под руководством диспетчеров международного аэропорта Мехрабад в иранской столице, заявил член совета директоров Иранской компании аэропортов и аэронавигации, руководитель аэропорта Мехрабад Эбрахим Моради."В настоящее время небо над аэропортом Тегерана спокойное, рейсы выполняются под руководством и радиолокационным контролем диспетчеров Мехрабада", — приводит слова Моради агентство Fars.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, Тегеран (город), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран опроверг сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана
Глава аэропорта опроверг данные о закрытии воздушного пространства Тегерана