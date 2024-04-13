https://ria.ru/20240413/svo-1939787212.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 13.04.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили два атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 500 военнослужащих,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:09
2024-04-13T13:09
2024-04-13T13:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
красногоровка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили два атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 500 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражены две атаки штурмовых групп противника южнее населенного пункта Новомихайловка ДНР."ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красногоровка
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вооруженные силы украины, красногоровка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Красногоровка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
МО: российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении