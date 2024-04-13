Рейтинг@Mail.ru
Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 13.04.2024 (обновлено: 16:43 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/sudno-1939816207.html
Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном
Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном - РИА Новости, 13.04.2024
Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном
Базирующаяся в Лондоне международная судоходная компания Zodiac Maritime сообщила РИА Новости о связях с захваченным Ираном грузовым судном в водах Ормузского... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:42
2024-04-13T16:43
иран
ормузский пролив
лондон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1920x0_80_0_0_7060bec953149144bc91128bfd3629a1.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Базирующаяся в Лондоне международная судоходная компания Zodiac Maritime сообщила РИА Новости о связях с захваченным Ираном грузовым судном в водах Ормузского пролива. "Компания MSC является управляющим и коммерческим оператором контейнеровоза MSC Aries. MSC отвечает за всю деятельность судна, включая грузовые операции и техническое обслуживание. Право собственности на судно принадлежит компании Gortal Shipping Inc в качестве финансирующей стороны, и оно передано MSC в долгосрочную аренду. Gortal Shipping Inc аффилирована с Zodiac Maritime", – говорится в заявлении. Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
https://ria.ru/20240124/yemen-1923308376.html
иран
ормузский пролив
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2236acd33bd8968254c75491c0a4d456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, ормузский пролив, лондон, в мире
Иран, Ормузский пролив, Лондон, В мире
Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном

Британская Zodiac Maritime сообщила о связи с захваченным Ираном судном

© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Базирующаяся в Лондоне международная судоходная компания Zodiac Maritime сообщила РИА Новости о связях с захваченным Ираном грузовым судном в водах Ормузского пролива.
"Компания MSC является управляющим и коммерческим оператором контейнеровоза MSC Aries. MSC отвечает за всю деятельность судна, включая грузовые операции и техническое обслуживание. Право собственности на судно принадлежит компании Gortal Shipping Inc в качестве финансирующей стороны, и оно передано MSC в долгосрочную аренду. Gortal Shipping Inc аффилирована с Zodiac Maritime", – говорится в заявлении.
Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля.
Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.
Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
Красное море - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ: судно под флагом США сообщило о приближении беспилотника вблизи Йемена
24 января, 21:54
 
ИранОрмузский проливЛондонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала