https://ria.ru/20240413/sudno-1939816207.html

Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном

Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном - РИА Новости, 13.04.2024

Британская компания заявила о связи с захваченным Ираном судном

Базирующаяся в Лондоне международная судоходная компания Zodiac Maritime сообщила РИА Новости о связях с захваченным Ираном грузовым судном в водах Ормузского... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:42

2024-04-13T16:42

2024-04-13T16:43

иран

ормузский пролив

лондон

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Базирующаяся в Лондоне международная судоходная компания Zodiac Maritime сообщила РИА Новости о связях с захваченным Ираном грузовым судном в водах Ормузского пролива. "Компания MSC является управляющим и коммерческим оператором контейнеровоза MSC Aries. MSC отвечает за всю деятельность судна, включая грузовые операции и техническое обслуживание. Право собственности на судно принадлежит компании Gortal Shipping Inc в качестве финансирующей стороны, и оно передано MSC в долгосрочную аренду. Gortal Shipping Inc аффилирована с Zodiac Maritime", – говорится в заявлении. Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.

https://ria.ru/20240124/yemen-1923308376.html

иран

ормузский пролив

лондон

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иран, ормузский пролив, лондон, в мире