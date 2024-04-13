https://ria.ru/20240413/ssha-1939811615.html

"У нас проблема": В США неожиданно высказались о войне с Россией

"У нас проблема": В США неожиданно высказались о войне с Россией - РИА Новости, 13.04.2024

"У нас проблема": В США неожиданно высказались о войне с Россией

Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время из-за их неспособности собраться в единую силу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:21

2024-04-13T16:21

2024-04-13T22:45

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время из-за их неспособности собраться в единую силу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.Отвечая на вопрос о том, превосходят ли российские вооруженные силы военный блок Запада, эксперт призвал не преувеличивать значение количества его армий, отметив, что их личный состав неподготовлен и не способен сражаться в затяжных боевых действиях в Европе."Российская армия сегодня вполне способна участвовать в такого рода конфликтах. Возможно, ее численность меньше, но их опыт и возможности таковы, что они могут уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступят в бой", — уверен Риттер.По словам аналитика, главная проблема западного блока заключается в том, что более 30 стран не способны в условиях боевых действий объединиться в единую силу."И, напротив, Россия — это единая армия, которая собирается в кулак каждый раз, когда она этого хочет. Что сильнее: пять пальцев или один кулак?" — задал риторический вопрос эксперт.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240413/dzhonson-1939852231.html

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в мире, россия, европа, москва, нато, вооруженные силы сша