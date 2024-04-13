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Израиль ночью закроет аэропорт Бен-Гурион из-за угрозы атаки Ирана

Израиль ночью закроет аэропорт Бен-Гурион из-за угрозы атаки Ирана - РИА Новости, 13.04.2024

Израиль ночью закроет аэропорт Бен-Гурион из-за угрозы атаки Ирана

Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана, сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:44

2024-04-13T22:44

2024-04-13T23:50

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иран

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана, сообщил 12-й канал израильского телевидения.Ранее о закрытии воздушного пространства сообщили власти Иордании.По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в готовность, в небе находятся десятки самолетов, проводится оценка ситуации с партнерами.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем