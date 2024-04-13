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Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров - РИА Новости, 13.04.2024
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06:30 13.04.2024 (обновлено: 06:40 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/reka_tobol-1939744398.html
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров - РИА Новости, 13.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров, рост за 12 часов составил 7 сантиметров, сообщает администрация города. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:30
2024-04-13T06:40
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
курганская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров, рост за 12 часов составил 7 сантиметров, сообщает администрация города."Уровень воды в реке Тобол у города Кургана 13 апреля… составляет 416 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за 12 часов +7 сантиметров", - говорится в сообщении.По данным властей, опасные явления в Кургане наступают при отметке 850 сантиметров.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС, в регионе уже затоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744560.html
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тобол (река)
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, курганская область, происшествия
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Курганская область, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за 12 часов на семь сантиметров

© Фото : МЧС Курганской области/TelegramСотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области
Сотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : МЧС Курганской области/Telegram
Сотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров, рост за 12 часов составил 7 сантиметров, сообщает администрация города.
"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана 13 апреля… составляет 416 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за 12 часов +7 сантиметров", - говорится в сообщении.
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По данным властей, опасные явления в Кургане наступают при отметке 850 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным МЧС, в регионе уже затоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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Тобол (река)КурганНаводнения в России — 2024МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеКурганская областьПроисшествия
 
 
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