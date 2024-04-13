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Экс-офицер СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве - РИА Новости, 13.04.2024
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01:53 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/prozorov-1939735657.html
Экс-офицер СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
Экс-офицер СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве - РИА Новости, 13.04.2024
Экс-офицер СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, назвал случившееся проваленным терактом киевского режима и украинских... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T01:53
2024-04-13T01:53
киев
россия
донбасс
василий прозоров
родион мирошник
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, назвал случившееся проваленным терактом киевского режима и украинских спецслужб.&quot;у меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами&quot;, — заявил Прозоров в видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.Обращаясь к украинской стороне, Прозоров добавил: "Ни хрена у вас не получилось, потому что Бог — он за нас".Сработало взрывное устройствоКак рассказали в пятницу РИА Новости в экстренных службах, не называя имен, неустановленное взрывное устройство сработало в пятницу под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. Возбуждено уголовное дело.Жильцы соседних домов рассказали РИА Новости, что услышали хлопок в момент взрыва в машине.Позднее стало известно, что машина принадлежала экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что Прозоров получает медицинскую помощь и чувствует себя нормально.&quot;У него есть ранения, но они, к счастью, не тяжелые, так что он в сознании, общается&quot;, — сказал помощник.Хотел бороться "всеми способами"Сам Прозоров незадолго до покушения рассказал в интервью РИА Новости, что решил перейти на сторону России еще в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью "всеми способами"."Четко понимал, что мне с этой властью не по пути", — сказал собеседник агентства, добавив, что всерьез подумывал переезжать с семьей в Крым.После начала так называемой "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе Прозоров, по его словам, перевелся в антитеррористический центр СБУ, чтобы там бороться с новой украинской властью "всеми доступными способами".Уже из Киева он "через имеющиеся связи в Москве вышел на представителей российских спецслужб и начал передавать им информацию."Последующие события только убедили меня в том, что я выбрал правильное решение, правильный путь. Нельзя было по-другому с этой властью, надо было бороться. Потому что сама эта власть с самого начала не оставила даже для себя другого пути решения вопросов, кроме как утопить эти, скажем, регионы в крови", — добавил собеседник агентства.
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киев, россия, донбасс, василий прозоров, родион мирошник, служба безопасности украины, происшествия
Киев, Россия, Донбасс, Василий Прозоров, Родион Мирошник, Служба безопасности Украины, Происшествия
Экс-офицер СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве

Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил в покушении на него в Москве киевский режим

© Кадр видео очевидцаМесто взрыва автомобиля на севере Москвы
Место взрыва автомобиля на севере Москвы
© Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, назвал случившееся проваленным терактом киевского режима и украинских спецслужб.
«

"у меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами", — заявил Прозоров в видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Обращаясь к украинской стороне, Прозоров добавил: "Ни хрена у вас не получилось, потому что Бог — он за нас".

Сработало взрывное устройство

Как рассказали в пятницу РИА Новости в экстренных службах, не называя имен, неустановленное взрывное устройство сработало в пятницу под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. Возбуждено уголовное дело.
Жильцы соседних домов рассказали РИА Новости, что услышали хлопок в момент взрыва в машине.
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Позднее стало известно, что машина принадлежала экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что Прозоров получает медицинскую помощь и чувствует себя нормально.
«

"У него есть ранения, но они, к счастью, не тяжелые, так что он в сознании, общается", — сказал помощник.

Хотел бороться "всеми способами"

Сам Прозоров незадолго до покушения рассказал в интервью РИА Новости, что решил перейти на сторону России еще в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью "всеми способами".
"Четко понимал, что мне с этой властью не по пути", — сказал собеседник агентства, добавив, что всерьез подумывал переезжать с семьей в Крым.
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После начала так называемой "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе Прозоров, по его словам, перевелся в антитеррористический центр СБУ, чтобы там бороться с новой украинской властью "всеми доступными способами".
Уже из Киева он "через имеющиеся связи в Москве вышел на представителей российских спецслужб и начал передавать им информацию.
"Последующие события только убедили меня в том, что я выбрал правильное решение, правильный путь. Нельзя было по-другому с этой властью, надо было бороться. Потому что сама эта власть с самого начала не оставила даже для себя другого пути решения вопросов, кроме как утопить эти, скажем, регионы в крови", — добавил собеседник агентства.
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