https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939777561.html

Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Приложение Газпромбанка пропало из App Store - РИА Новости, 13.04.2024

Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил банк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:49

2024-04-13T11:49

2024-04-13T11:49

технологии

газпромбанк

google

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf30a88748b5a58b6852e7849a4fd20c.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил банк в своем Telegram-канале. "Наше приложение с 13 апреля недоступно для скачивания в App Store. Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком", - сказано в сообщении. Добавляется, что банк активно работает над тем, чтобы вернуть приложение в App Store. Как убедилось РИА Новости в магазине приложений Google Play приложение банка доступно для скачивания.

https://ria.ru/20240410/prilozheniya-1939206835.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, газпромбанк, google, россия