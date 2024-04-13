https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939777561.html
Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Приложение Газпромбанка пропало из App Store - РИА Новости, 13.04.2024
Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил банк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:49
2024-04-13T11:49
2024-04-13T11:49
технологии
газпромбанк
google
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf30a88748b5a58b6852e7849a4fd20c.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил банк в своем Telegram-канале. "Наше приложение с 13 апреля недоступно для скачивания в App Store. Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком", - сказано в сообщении. Добавляется, что банк активно работает над тем, чтобы вернуть приложение в App Store. Как убедилось РИА Новости в магазине приложений Google Play приложение банка доступно для скачивания.
https://ria.ru/20240410/prilozheniya-1939206835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7ce4bd111d95e0bd8d2d6224b9b8ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, газпромбанк, google, россия
Технологии, Газпромбанк, Google, Россия
Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Приложение Газпромбанка оказалось недоступно для скачивания в App Store для iOs