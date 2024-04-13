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Приложение Газпромбанка пропало из App Store - РИА Новости, 13.04.2024
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11:49 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939777561.html
Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Приложение Газпромбанка пропало из App Store - РИА Новости, 13.04.2024
Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил банк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:49
2024-04-13T11:49
технологии
газпромбанк
google
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил банк в своем Telegram-канале. "Наше приложение с 13 апреля недоступно для скачивания в App Store. Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком", - сказано в сообщении. Добавляется, что банк активно работает над тем, чтобы вернуть приложение в App Store. Как убедилось РИА Новости в магазине приложений Google Play приложение банка доступно для скачивания.
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96
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технологии, газпромбанк, google, россия
Технологии, Газпромбанк, Google, Россия
Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Приложение Газпромбанка оказалось недоступно для скачивания в App Store для iOs

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Газпромбанка"
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил банк в своем Telegram-канале.
«
"Наше приложение с 13 апреля недоступно для скачивания в App Store. Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком", - сказано в сообщении.
Добавляется, что банк активно работает над тем, чтобы вернуть приложение в App Store.
Как убедилось РИА Новости в магазине приложений Google Play приложение банка доступно для скачивания.
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