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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до восьми - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:11 13.04.2024 (обновлено: 18:28 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/prikhodko-1939829392.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до восьми
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до восьми - РИА Новости, 13.04.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до восьми
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T18:11
2024-04-13T18:28
горловка
украина
донецк
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал о семи пострадавших, включая двух детей. "️Количество раненных обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до восьми. По уточненной информации, среди пострадавших один ребенок", - написал мэр в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия
Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до восьми

Приходько: при обстреле Горловки пострадали 8 человек, включая ребенка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщал о семи пострадавших, включая двух детей.
"️Количество раненных обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до восьми. По уточненной информации, среди пострадавших один ребенок", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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