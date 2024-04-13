https://ria.ru/20240413/pogoda-1939827163.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 13.04.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Дождливая погода и низкое атмосферное давление ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:57

2024-04-13T17:57

2024-04-13T17:58

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дождливая погода и низкое атмосферное давление ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что после аномально тёплого начала апреля в центральных областях европейской территории России, например, в Москве, средняя температура воздуха к исходу первых 12 дней месяца, оказалась больше чем на 6 градусов выше климатической нормы, в предстоящие дни температура воздуха вернется к привычным для середины апреля показателям. "В ночь на понедельник холодный атмосферный фронт отметится в регионе ливневыми дождями и порывистым ветром и вернёт температурный фон к средним многолетним значениям. За сутки понедельника в регионе может выпасть до четверти от месячной нормы осадков, которая в апреле составляет 37 миллиметров, а температура опустится до плюс 7-12 градусов, что близко к норме", - написал Леус в своем Telegram-канале. В ночь на вторник воздух остынет до плюс 1-6 градусов, а днём немного потеплеет – до плюс 10-15 градусов. В среду и четверг пройдут небольшие дожди, по ночам ожидается плюс 2-7 градусов, днём около плюс 11-16 градусов. Пятница будет дождливой, а температурный фон останется в рамках прошедшего дня. "Следует ожидать понижения атмосферного давления… на протяжении предстоящих 5-6 дней оно будет ниже нормы, а самые низкие показания барометров ожидаются в понедельник и в пятницу, когда они окажутся соответственно на 12-14 и 16-18 единиц ниже положенного по норме", - добавил Леус.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, россия, михаил леус, погода