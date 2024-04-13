https://ria.ru/20240413/pogoda-1939759941.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:47
2024-04-13T09:47
2024-04-13T09:47
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу столичный регион останется на западной периферии уже далекого циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, а ветры северных румбов принесут к берегам Москвы-реки еще одну порцию прохладного воздуха, продолжая ограничивать дневной прогрев. "Температура воздуха - плюс 12-14 градусов, по области - плюс 10-15 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу столичный регион останется на западной периферии уже далекого циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, а ветры северных румбов принесут к берегам Москвы-реки еще одну порцию прохладного воздуха, продолжая ограничивать дневной прогрев.
"Температура воздуха - плюс 12-14 градусов, по области - плюс 10-15 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.