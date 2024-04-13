https://ria.ru/20240413/pogoda-1939759941.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:47

2024-04-13T09:47

2024-04-13T09:47

общество

москва

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934057768_0:332:2985:2011_1920x0_80_0_0_977c82713250e829c5d6b72825c88edc.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу столичный регион останется на западной периферии уже далекого циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, а ветры северных румбов принесут к берегам Москвы-реки еще одну порцию прохладного воздуха, продолжая ограничивать дневной прогрев. "Температура воздуха - плюс 12-14 градусов, по области - плюс 10-15 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус