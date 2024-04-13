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Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям - РИА Новости, 13.04.2024
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02:17 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/podrostki-1939732969.html
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям - РИА Новости, 13.04.2024
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T02:17
2024-04-13T02:17
россия
иван соловьев (юрист)
общество
мошенничество
мошенники
банковские карты
подростки
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям, поступающим в соцсетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.
https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html
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россия, иван соловьев (юрист), общество, мошенничество, мошенники, банковские карты, подростки
Россия, Иван Соловьев (юрист), Общество, Мошенничество, мошенники, Банковские карты, Подростки
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям

Юрист Соловьев: мошенники вовлекают подростков в оформление банковских карт

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Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
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Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям, поступающим в соцсетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.
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