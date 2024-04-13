https://ria.ru/20240413/pentagon-1939859137.html
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля - РИА Новости, 13.04.2024
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля
США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:11
2024-04-13T23:11
2024-04-13T23:50
в мире
иран
израиль
сша
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться, сообщил РИА Новости представитель Пентагона."Мы осведомлены о сообщениях, но на данный момент мне нечем поделиться", - сказал чиновник.Ранее СМИ сообщили, что Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
https://ria.ru/20240413/konflikt-1915630213.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля
Пентагон: США осведомлены о сообщениях про запуск Ираном БПЛА в сторону Израиля