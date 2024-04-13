https://ria.ru/20240413/pentagon-1939859137.html

Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля

Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля - РИА Новости, 13.04.2024

Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля

США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:11

2024-04-13T23:11

2024-04-13T23:50

в мире

иран

израиль

сша

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться, сообщил РИА Новости представитель Пентагона."Мы осведомлены о сообщениях, но на данный момент мне нечем поделиться", - сказал чиновник.Ранее СМИ сообщили, что Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

https://ria.ru/20240413/konflikt-1915630213.html

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в мире, иран, израиль, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем