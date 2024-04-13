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Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля - РИА Новости, 13.04.2024
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23:11 13.04.2024 (обновлено: 23:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/pentagon-1939859137.html
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля - РИА Новости, 13.04.2024
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля
США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:11
2024-04-13T23:50
в мире
иран
израиль
сша
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться, сообщил РИА Новости представитель Пентагона."Мы осведомлены о сообщениях, но на данный момент мне нечем поделиться", - сказал чиновник.Ранее СМИ сообщили, что Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
https://ria.ru/20240413/konflikt-1915630213.html
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в мире, иран, израиль, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Пентагон прокомментировал сообщения о запуске Ираном БПЛА в сторону Израиля

Пентагон: США осведомлены о сообщениях про запуск Ираном БПЛА в сторону Израиля

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.
"Мы осведомлены о сообщениях, но на данный момент мне нечем поделиться", - сказал чиновник.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее СМИ сообщили, что Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
 
В миреИранИзраильСШАМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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