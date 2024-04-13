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В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки - РИА Новости, 13.04.2024
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки
В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своём... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:21
2024-04-13T09:21
2024-04-13T09:21
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 13 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своём Telegram-канале. "За текущие сутки освободилось от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка в 5 населенных пунктах 4 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
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происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки
В Оренбургской области от воды освободились 1645 жилых домов за сутки