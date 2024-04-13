Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/pavodki-1939756814.html
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки - РИА Новости, 13.04.2024
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки
В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своём... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:21
2024-04-13T09:21
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938800084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_362f90b0079ecab29c79c16888875b97.jpg
УФА, 13 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своём Telegram-канале. "За текущие сутки освободилось от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка в 5 населенных пунктах 4 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938800084_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b922645cd26d91aff36f5073fc09e6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки

В Оренбургской области от воды освободились 1645 жилых домов за сутки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖилые дома недалеко от площади Гагарина в Орске
Жилые дома недалеко от площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жилые дома недалеко от площади Гагарина в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 13 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.
"За текущие сутки освободилось от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка в 5 населенных пунктах 4 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала