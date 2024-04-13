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В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки

В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки - РИА Новости, 13.04.2024

В Оренбургской области от воды освободились более 1,6 тысячи домов за сутки

В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своём... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:21

2024-04-13T09:21

2024-04-13T09:21

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 13 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своём Telegram-канале. "За текущие сутки освободилось от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка в 5 населенных пунктах 4 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024