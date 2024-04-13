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Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе
Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе - РИА Новости, 13.04.2024
Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:32
2024-04-13T08:32
2024-04-13T08:43
алтайский край
наводнения в россии — 2024
происшествия
александр куренков (мчс)
виктор томенко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы проверить работы по ликвидации последствий паводка."Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка", - говорится в публикации.
алтайский край
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алтайский край, наводнения в россии — 2024, происшествия, александр куренков (мчс), виктор томенко
Алтайский край, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Виктор Томенко
Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе
Куренков и глава Алтайского края Томенко оценят последствия паводка в регионе