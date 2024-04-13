https://ria.ru/20240413/pavodki-1939750452.html

Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе

Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе - РИА Новости, 13.04.2024

Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:32

2024-04-13T08:32

2024-04-13T08:43

алтайский край

наводнения в россии — 2024

происшествия

александр куренков (мчс)

виктор томенко

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы проверить работы по ликвидации последствий паводка."Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка", - говорится в публикации.

алтайский край

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алтайский край, наводнения в россии — 2024, происшествия, александр куренков (мчс), виктор томенко