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Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе - РИА Новости, 13.04.2024
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08:32 13.04.2024 (обновлено: 08:43 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/pavodki-1939750452.html
Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе
Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе - РИА Новости, 13.04.2024
Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:32
2024-04-13T08:43
алтайский край
наводнения в россии — 2024
происшествия
александр куренков (мчс)
виктор томенко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы проверить работы по ликвидации последствий паводка."Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка", - говорится в публикации.
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алтайский край, наводнения в россии — 2024, происшествия, александр куренков (мчс), виктор томенко
Алтайский край, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Виктор Томенко
Куренков и глава Алтайского края оценят последствия паводка в регионе

Куренков и глава Алтайского края Томенко оценят последствия паводка в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул и реку Обь
Вид на город Барнаул и реку Обь - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Барнаул и реку Обь. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы проверить работы по ликвидации последствий паводка.
"Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка", - говорится в публикации.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Алтайский крайНаводнения в России — 2024ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Виктор Томенко
 
 
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