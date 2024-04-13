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МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в российских регионах
МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в российских регионах - РИА Новости, 13.04.2024
МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в российских регионах
МЧС России сообщило в Telegram-канале о положительной динамике паводковой обстановки в регионах. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:27
2024-04-13T08:27
2024-04-13T08:27
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МЧС России сообщило в Telegram-канале о положительной динамике паводковой обстановки в регионах. "Наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными: более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков", - говорится в публикации. Отмечается, что население в зоне подтопления и личный состава МЧС РФ вакцинируются против гепатита А.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в российских регионах
МЧС РФ сообщило о положительной динамике паводковой обстановки в регионах