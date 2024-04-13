https://ria.ru/20240413/pavodki-1939749843.html

МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в российских регионах

МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в российских регионах - РИА Новости, 13.04.2024

МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в российских регионах

МЧС России сообщило в Telegram-канале о положительной динамике паводковой обстановки в регионах. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:27

2024-04-13T08:27

2024-04-13T08:27

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588760_0:141:3156:1916_1920x0_80_0_0_e58a35f869434e2a2bdfb34572db1cc1.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МЧС России сообщило в Telegram-канале о положительной динамике паводковой обстановки в регионах. "Наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными: более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков", - говорится в публикации. Отмечается, что население в зоне подтопления и личный состава МЧС РФ вакцинируются против гепатита А.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия