https://ria.ru/20240413/parom-1939839420.html

В Татарстане столкнулись два грузовых парома

В Татарстане столкнулись два грузовых парома - РИА Новости, 13.04.2024

В Татарстане столкнулись два грузовых парома

Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане, прокуратура проводит проверку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:34

2024-04-13T19:34

2024-04-13T19:49

происшествия

волга

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КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане, прокуратура проводит проверку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, 13 апреля в вечернее время на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.Транспортная прокуратура Татарстана проводит проверку соблюдения требований о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, паромы перевозили людей и автомобили. Пострадавших в результате столкновения нет, суда остались на плаву.

https://ria.ru/20231020/parom-1904151288.html

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2024

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происшествия, волга