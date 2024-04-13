https://ria.ru/20240413/parom-1939839420.html
В Татарстане столкнулись два грузовых парома
В Татарстане столкнулись два грузовых парома - РИА Новости, 13.04.2024
В Татарстане столкнулись два грузовых парома
Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане, прокуратура проводит проверку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:34
2024-04-13T19:34
2024-04-13T19:49
происшествия
волга
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КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане, прокуратура проводит проверку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, 13 апреля в вечернее время на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.Транспортная прокуратура Татарстана проводит проверку соблюдения требований о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, паромы перевозили людей и автомобили. Пострадавших в результате столкновения нет, суда остались на плаву.
https://ria.ru/20231020/parom-1904151288.html
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происшествия, волга
В Татарстане столкнулись два грузовых парома
В Татарстане столкнулись два грузовых парома, прокуратура проведет проверку
КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости.
Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане, прокуратура проводит проверку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура
.
"По предварительным данным, 13 апреля в вечернее время на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура Татарстана проводит проверку соблюдения требований о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.
По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, паромы перевозили людей и автомобили. Пострадавших в результате столкновения нет, суда остались на плаву.