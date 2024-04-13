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Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи - РИА Новости, 13.04.2024
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12:40 13.04.2024
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Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи
Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи - РИА Новости, 13.04.2024
Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи
Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:40
2024-04-13T12:40
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА Новости. Жители Орска начали возвращаться в свои дома для того, чтобы забрать вещи. Дома за Гагаринской площадью остаются затопленными, поэтому местные заходят в них в водонепроницаемых костюмах. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи

Жители Орска в водонепроницаемых костюмах заходят в затопленные дома за вещами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично затопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично затопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Город Орск, частично затопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Орска начали возвращаться в свои дома для того, чтобы забрать вещи. Дома за Гагаринской площадью остаются затопленными, поэтому местные заходят в них в водонепроницаемых костюмах.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
Наводнение в ОрскеНаводнение в Орске
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ОрскПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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