https://ria.ru/20240413/orsk-1939783487.html
Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи
Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи - РИА Новости, 13.04.2024
Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи
Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:40
2024-04-13T12:40
2024-04-13T12:40
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА Новости. Жители Орска начали возвращаться в свои дома для того, чтобы забрать вещи. Дома за Гагаринской площадью остаются затопленными, поэтому местные заходят в них в водонепроницаемых костюмах. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи
Жители Орска в водонепроницаемых костюмах заходят в затопленные дома за вещами
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Орска начали возвращаться в свои дома для того, чтобы забрать вещи. Дома за Гагаринской площадью остаются затопленными, поэтому местные заходят в них в водонепроницаемых костюмах.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.