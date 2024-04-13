https://ria.ru/20240413/orsk-1939783487.html

Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи

Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи - РИА Новости, 13.04.2024

Жители Орска возвращаются в затопленные дома, чтобы забрать вещи

Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:40

2024-04-13T12:40

2024-04-13T12:40

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Жители Орска возвращаются в свои затопленные дома на улице Строителей, чтобы забрать вещи, большинство зданий все ещё затоплены, передает корреспондент РИА Новости. Жители Орска начали возвращаться в свои дома для того, чтобы забрать вещи. Дома за Гагаринской площадью остаются затопленными, поэтому местные заходят в них в водонепроницаемых костюмах. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024