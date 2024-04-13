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Магазины в Оренбурге делают скидки для покупателей из-за паводков

Магазины в Оренбурге делают скидки для покупателей из-за паводков - РИА Новости, 13.04.2024

Магазины в Оренбурге делают скидки для покупателей из-за паводков

Продовольственные магазины города Оренбурга в связи с паводками делают для покупателей скидки на товары, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:19

2024-04-13T10:19

2024-04-13T10:19

оренбург

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Продовольственные магазины города Оренбурга в связи с паводками делают для покупателей скидки на товары, передает корреспондент РИА Новости. На входе в магазины можно видеть надписи "Пострадавшим от наводнения скидка 25%", "Сегодня скидка 20%". Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1171 сантиметра, увеличившись на 42 сантиметра за сутки.

оренбург

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оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024