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Магазины в Оренбурге делают скидки для покупателей из-за паводков
Магазины в Оренбурге делают скидки для покупателей из-за паводков - РИА Новости, 13.04.2024
Магазины в Оренбурге делают скидки для покупателей из-за паводков
Продовольственные магазины города Оренбурга в связи с паводками делают для покупателей скидки на товары, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:19
2024-04-13T10:19
2024-04-13T10:19
оренбург
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Продовольственные магазины города Оренбурга в связи с паводками делают для покупателей скидки на товары, передает корреспондент РИА Новости. На входе в магазины можно видеть надписи "Пострадавшим от наводнения скидка 25%", "Сегодня скидка 20%". Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1171 сантиметра, увеличившись на 42 сантиметра за сутки.
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РИА Новости
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оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Магазины в Оренбурге делают скидки для покупателей из-за паводков
Продовольственные магазины Оренбурга делают скидки на товары из-за паводков