https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744866.html
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды - РИА Новости, 13.04.2024
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды
Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:46
2024-04-13T06:46
2024-04-13T06:58
оренбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939592981_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_e63ca9d382ab0ad8201d037d5caf58d3.jpg
УФА, 13 апр - РИА Новости. Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале."В связи с подтоплением паводковыми водами, котельная "Трикотажная фабрика" в Оренбурге была остановлена. Специалисты тепловых сетей проводят демонтаж низкостоящего оборудования. Энергетики предпринимают все меры для недопущения подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта", - говорится в сообщении.По данным оренбургской мэрии, подача тепла и горячей воды остановлена по 12 домам улиц Мусы Джалиля, Шафеева, Павловская, Актюбинская и переулкам Кожевенный и Заводской.По последним данным властей города, за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html
https://ria.ru/20240413/gubernator-1939745070.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939592981_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d13bb62944335596bfc994ec736fb6f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, происшествия
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды
Мэрия Оренбурга: в 12 домах остановлена подачу тепла из-за затопления котельной
УФА, 13 апр - РИА Новости.
Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале
.
"В связи с подтоплением паводковыми водами, котельная "Трикотажная фабрика" в Оренбурге была остановлена. Специалисты тепловых сетей проводят демонтаж низкостоящего оборудования. Энергетики предпринимают все меры для недопущения подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта", - говорится в сообщении.
По данным оренбургской мэрии, подача тепла и горячей воды остановлена по 12 домам улиц Мусы Джалиля, Шафеева, Павловская, Актюбинская и переулкам Кожевенный и Заводской.
По последним данным властей города, за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.