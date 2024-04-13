https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744866.html

В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды

В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды - РИА Новости, 13.04.2024

В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды

Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:46

2024-04-13T06:46

2024-04-13T06:58

оренбург

происшествия

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УФА, 13 апр - РИА Новости. Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале."В связи с подтоплением паводковыми водами, котельная "Трикотажная фабрика" в Оренбурге была остановлена. Специалисты тепловых сетей проводят демонтаж низкостоящего оборудования. Энергетики предпринимают все меры для недопущения подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта", - говорится в сообщении.По данным оренбургской мэрии, подача тепла и горячей воды остановлена по 12 домам улиц Мусы Джалиля, Шафеева, Павловская, Актюбинская и переулкам Кожевенный и Заводской.По последним данным властей города, за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html

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оренбург

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оренбург, происшествия