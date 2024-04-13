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В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды - РИА Новости, 13.04.2024
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06:46 13.04.2024 (обновлено: 06:58 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744866.html
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды - РИА Новости, 13.04.2024
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды
Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:46
2024-04-13T06:58
оренбург
происшествия
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УФА, 13 апр - РИА Новости. Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале."В связи с подтоплением паводковыми водами, котельная "Трикотажная фабрика" в Оренбурге была остановлена. Специалисты тепловых сетей проводят демонтаж низкостоящего оборудования. Энергетики предпринимают все меры для недопущения подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта", - говорится в сообщении.По данным оренбургской мэрии, подача тепла и горячей воды остановлена по 12 домам улиц Мусы Джалиля, Шафеева, Павловская, Актюбинская и переулкам Кожевенный и Заводской.По последним данным властей города, за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html
https://ria.ru/20240413/gubernator-1939745070.html
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оренбург, происшествия
Оренбург, Происшествия
В 12 домах в Оренбурге остановили подачу тепла и горячей воды

Мэрия Оренбурга: в 12 домах остановлена подачу тепла из-за затопления котельной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопление на Уральской улице в Оренбурге
Подтопление на Уральской улице в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подтопление на Уральской улице в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 апр - РИА Новости. Подача тепла и горячей воды остановлена в 12 домов Оренбурга из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика", сообщила мэрия в своём Telegram-канале.
"В связи с подтоплением паводковыми водами, котельная "Трикотажная фабрика" в Оренбурге была остановлена. Специалисты тепловых сетей проводят демонтаж низкостоящего оборудования. Энергетики предпринимают все меры для недопущения подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта", - говорится в сообщении.
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06:50
По данным оренбургской мэрии, подача тепла и горячей воды остановлена по 12 домам улиц Мусы Джалиля, Шафеева, Павловская, Актюбинская и переулкам Кожевенный и Заводской.
По последним данным властей города, за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
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