https://ria.ru/20240413/opros-1939840467.html

Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос

Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2024

Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос

Большинство американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:48

2024-04-13T19:48

2024-04-13T19:48

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Большинство американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена, однако нынешний лидер Штатов все же сокращает отставание, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College. Как следует из результатов опроса, опубликованного в субботу, если бы выборы в США проходили в день опроса, то 46% американских избирателей проголосовали бы за Трампа, а 45% - за Байдена. Еще 8% заявили, что не знают или и вовсе отказались ответить. При этом, согласно результатам этого же опроса, обнародованного в марте, за Трампа готовы были проголосовать 48% избирателей, а 43% - за Байдена. Кроме того, в сравнении с показателями предыдущего опроса, у Трампа снизилась поддержка со стороны афроамериканцев. Так, ранее за экс-президента готовы были отдать свои голоса 23% афроамериканцев, а теперь - только 16%. У Байдена же возросло число сторонников среди граждан страны латиноамериканского происхождения (50% против 40%). Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2024 года среди 1059 зарегистрированных избирателей.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден