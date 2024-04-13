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Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос
Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2024
Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос
Большинство американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:48
2024-04-13T19:48
2024-04-13T19:48
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Большинство американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена, однако нынешний лидер Штатов все же сокращает отставание, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College. Как следует из результатов опроса, опубликованного в субботу, если бы выборы в США проходили в день опроса, то 46% американских избирателей проголосовали бы за Трампа, а 45% - за Байдена. Еще 8% заявили, что не знают или и вовсе отказались ответить. При этом, согласно результатам этого же опроса, обнародованного в марте, за Трампа готовы были проголосовать 48% избирателей, а 43% - за Байдена. Кроме того, в сравнении с показателями предыдущего опроса, у Трампа снизилась поддержка со стороны афроамериканцев. Так, ранее за экс-президента готовы были отдать свои голоса 23% афроамериканцев, а теперь - только 16%. У Байдена же возросло число сторонников среди граждан страны латиноамериканского происхождения (50% против 40%). Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2024 года среди 1059 зарегистрированных избирателей.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос
NYT: 46% американских избирателей готовы голосовать за Трампа
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости.
Большинство американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена, однако нынешний лидер Штатов все же сокращает отставание, свидетельствуют результаты социологического опроса
, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College.
Как следует из результатов опроса, опубликованного в субботу, если бы выборы в США проходили в день опроса, то 46% американских избирателей проголосовали бы за Трампа, а 45% - за Байдена. Еще 8% заявили, что не знают или и вовсе отказались ответить.
При этом, согласно результатам этого же опроса, обнародованного в марте, за Трампа готовы были проголосовать 48% избирателей, а 43% - за Байдена.
Кроме того, в сравнении с показателями предыдущего опроса, у Трампа снизилась поддержка со стороны афроамериканцев. Так, ранее за экс-президента готовы были отдать свои голоса 23% афроамериканцев, а теперь - только 16%. У Байдена же возросло число сторонников среди граждан страны латиноамериканского происхождения (50% против 40%).
Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2024 года среди 1059 зарегистрированных избирателей.