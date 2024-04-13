https://ria.ru/20240413/opasnost-1939856809.html

Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2024

Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Роман Старовойт предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО приведено в готовность для отражения... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:48

2024-04-13T22:48

2024-04-13T22:49

курская область

специальная военная операция на украине

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО приведено в готовность для отражения возможной атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

курская область

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2024

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курская область, роман старовойт, происшествия