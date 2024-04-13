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Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2024
Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
Губернатор Роман Старовойт предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО приведено в готовность для отражения... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:48
2024-04-13T22:48
2024-04-13T22:49
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что ПВО приведено в готовность для отражения возможной атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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курская область, роман старовойт, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Происшествия
Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА